Série ‘Todas as Mulheres do Mundo’ presta homenagem a Domingos Oliveira

Entre os destaques do mês de abril, que estão programados para estrear no Globoplay, a série Todas as Mulheres do Mundo chega no dia 23. Feita em 12 episódios, produção presta homenagem a Domingos Oliveira (1936-2019) e mostra histórias recheadas das reflexões filosóficas sobre a vida, o amor e a morte, que marcaram a obra do autor, diretor e dramaturgo. No elenco, Emilio Dantas, Sophie Charlotte, Matheus Nachtergaele, Martha Nowill, Maria Ribeiro, Lilia Cabral, Priscilla Rozenbaum, Maria Mariana. Obra foi escrita por Jorge Furtado com Janaína Fischer e direção artística de Patricia Pedrosa.

Alternativos

O canal Sundance TV começou a exibir obras do cinema independente, que integram o especial Um Mundo Indie. Nesta terça, 14, às 22h, será a vez do filme Suntan, que narra a trajetória do médico Kostis, que assume uma clínica em uma pequena ilha grega. Ao conhecer a linda e jovem Anna e seu grupo de amigos, sua vida vai mudar radicalmente.

Superação

Chega no dia 20 de abril, às 21h, ao Sony Channel, a segunda temporada da série The Good Doctor. O jovem Dr. Shaun Murphy (Freddie Highmore), que já provou à equipe do hospital que tem capacidade para exercer sua profissão, superando os obstáculos que surgem por causa do seu autismo. Nesta nova fase, o médico terá de enfrentar situações mais complicadas, entre problemas profissionais e pessoais.

Um retrato

Dando sequência à série Matizes do Brasil, o Canal Curta! exibe nesta terça-feira, 14, às 23h30, episódio dedicado à artista Anna Maria Maiolino, que tem sua obra analisada. A direção é de Bianca Lenti e terá reapresentação na quarta, 15, às 3h30 e 17h30; quinta, às 11h30; sábado, às 19h10; domingo, às 9h50.

Cada um em sua casa

O convidado desta terça, do #Provoca, será o publicitário Washington Olivetto, que conversa com Marcelo Tas de forma remota. Atração vai ao ar, às 22h15, na TV Cultura e no YouTube.