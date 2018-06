Série ‘The Blacklist’ segue firme e é renovada para a sexta temporada

Após as últimas notícias de que várias séries foram canceladas, um alento para os fãs de The Blacklist, que podem respirar com tranquilidade. A NBC informou que a produção continua firme e que terá sua sexta temporada.

Aqui no Brasil, The Blacklist está em sua quinta temporada, sendo exibida, toda quinta-feira, às 22h, pelo canal AXN, mas pode também ser conferida na Netflix, que tem em seu catálogo as quatro primeiras.

Criada em 2013, a série mostra o fugitivo mais procurado pelo FBI Raymond Reddington, interpretado por James Spader, que decide se entregar, mas impõe a condição de somente falar com a agente Elizabeth Keen (Megan Boone). Desde então, muito aconteceu, muitos tiros, assassinatos, celulares jogados fora e a emoção dessa relação de Red com Keen, que levava o espectador a crer que nasceria algo a mais ali.

Com o tempo, os mistérios começam a ser esclarecidos.

Vida longa a Reddington e Keen!