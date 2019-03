Série ‘The ABC Murders’, com John Malkovich, tem data de estreia na Globoplay

Baseado em obra de Agatha Christie, a série The ABC Murders estreia dia 29, na Globoplay, e traz John Malkovich como o famoso detetive Hercule Poirot, que investiga um misterioso assassino.

ESCOLHAS DE VIDA

Carcereiros estará de volta em abril. Livremente inspirada na obra de Drauzio Varella, a série chega à sua segunda temporada mostrando as mudanças na vida de Adriano (Rodrigo Lombardi), que passou por cima dos códigos que regem as relações entre agentes penitenciários e detentos para se entregar a uma paixão avassaladora. Envolvido por Erika (Letícia Sabatella), ex-mulher de um detento, o carcereiro vive agora as consequências das escolhas que fez. É essa virada que norteia sua história nessa nova fase.

HUMOR CAIPIRA

Clássico de um dos mestres do humor brasileiro, O Vendedor de Linguiça é dos filmes de Amácio Mazzaropi. Com direção de Glauco Mirko Laurelli, a comédia será exibida na sessão Cine Verão desta quarta, 13, às 22h45, na TV Brasil, e conta a história desse vendedor que, claro, vai se envolver em muita confusão.

CARREIRA ARTÍSTICA

O programa Persona em Foco desta quarta, 13, será com o ator Edwin Luisi. Com mais de 45 anos de profissão, o artista conversa com a atriz Selma Egrei e o dramaturgo Zé Carlos de Andrade sobre sua trajetória profissional e de vida. O programa vai ao ar às 23h15, na TV Cultura, e também no YouTube e no aplicativo Cultura Digital.

DURA REALIDADE

O documentário O Caso do Homem Errado, de Camila de Moraes, será exibido nesta quarta, 13, às 20h, no Canal Brasil, dentro da faixa É Tudo Verdade. O filme conta a história de Júlio César de Melo Pinto, morto pela polícia gaúcha aos 30 anos. Para contar essa história, há depoimentos como o do fotógrafo Ronaldo Bernardi, que fez as imagens que tornaram o caso conhecido, e o da viúva do operário, Juçara Pinto.

BATMAN, 80

A HBO vai comemorar os 80 anos de Batman com uma programação especial. No dia 30, a partir das 17h20, vai ao ar uma maratona de produções de diferentes épocas com o Homem-Morcego. Os filmes serão Batman: O Retorno (1992), de Tim Burton; às 19h40, Batman – O Cavaleiro das Trevas (2008), de Christopher Nolan; e às 22h30, Batman X Superman: A Origem da Justiça (2016), de Zack Snyder.

FUJAM, BANDIDOS!

A aguardada animação do Ultraman ganhou data de estreia, que será em 1.º de abril, segundo informa a Netflix em suas redes sociais. A série traz de volta o super-herói, que, com seu clássico uniforme metálico, mas com visual renovado, usa seus poderes para combater o mal. A direção é de Kenji Kamiyama e Shinji Aramaki.