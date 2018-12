Série ‘Tainá e os Guardiões da Amazônia’ tem pré-estreia nos canais Nickelodeon e Nick Jr.

O Nickelodeon e o Nick Jr. terão a pré-estreia exclusiva de Tainá e os Guardiões da Amazônia. Com 26 episódios, a animação em 3D é uma adaptação da trilogia de sucesso do cinema brasileiro que tem como protagonista a indiazinha Tainá que, com seus amigos, protege a Floresta Amazônica. Dois episódios vão ao ar na sequência, no domingo, 16, às 19h. A estreia oficial será em 5 de janeiro, às 12h30, na Nickelodeon e, em fevereiro, na Nick Jr. Direção de André Forni.

MÚSICA BOA

Foi em 1968 que o disco Tropicália ou Panis et circenses sacudiu a cultura brasileira, revolucionando o modo de se pensar a música no País. Após 50 anos, o programa Conversa com Bial desta sexta, 14, fecha a sua temporada promovendo um encontro entre Caetano Veloso, Tom Zé e Gilberto Gil para falar sobre o projeto, que, além dos três, reuniu outros grandes nomes da música, como Gal Costa e Os Mutantes. O programa traz um papo cheio de histórias sobre o período, a origem do disco e de todo o movimento cultural e político refletido por ele, conta ainda com cenário especial inspirado pela Tropicália. Juntos e individualmente, Caetano, Tom Zé e Gil apresentam sucessos consagrados da música brasileira como Alegria, Alegria, Tropicália e Parque Industrial.

DUBLAGEM

‘Meu Nome É Liberdade’. Minissérie inédita, que será exibida em janeiro pela Globo, contará com Ailton Graça dublando o ator Cuba Gooding Jr.

MUNDO GEEK

Sob o comando de Tiago Leifert, o Zero 1 retorna neste sábado, 15, com um episódio especial de fim de ano. A novidade é que ele será exibido à tarde, às 14h50, e com mais tempo. O apresentador terá como convidados os youtubers Yoda, Rato Borrachudo, Rafifa, Kami e Takeshi, para os gameplays dos melhores jogos do ano. O Esquadrão Zero1 mostra ainda tudo o que rolou na CCXP.

BELDADES

No próximo domingo, 16, às 22h, a TNT transmite ao vivo a 67.ª edição do Miss Universo, diretamente do Centro de Convenções Impact Arena, em Bangkok, na Tailândia. A apresentação será de Karol Pinheiro com comentários de Natália Guimarães. Nesta edição, candidatas de mais de 90 países competem pela coroa de Demi-Leigh Nel-Peters, sul-africana vencedora do ano passado. Pelo Brasil, a candidata é Mayra Dias.

CARISMA FEMININO

A cantora IZA mostrou desenvoltura e carisma na apresentação do Música Boa Ao Vivo e, por isso, está confirmadíssima para a sexta temporada em 2019, no Multishow. Com estreia prevista para o primeiro semestre, a apresentadora volta para receber convidados em uma mistura de ritmos e encontros inusitados.