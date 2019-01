Série ‘Station 19’, do Canal Sony, conta com participação do ator Dermot Mulroney

Dermot Mulroney. O ator faz participação em episódio da série Station 19, que será exibido nesta segunda, às 22h, no Canal Sony. Ele será Greg Tanner, perspicaz e encantador pai do policial Ryan.

NA MEMÓRIA

O Canal Brasil presta homenagem ao ator carioca Caio Junqueira, que morreu no dia 23 aos 42 anos, com a exibição do filme For All – O Trampolim da Vitória (1997), dirigido por Luiz Carlos Lacerda e Buza Ferraz. Com esse trabalho, Caio recebeu o Prêmio Especial do Júri no Festival de Gramado de 1997. Longa, cuja história se passa em 1943, vai ao ar nesta segunda, 28, à 0h15, mostra histórias vividas por soldados brasileiros e americanos, na base aérea de Natal, durante a Segunda Guerra Mundial. Também estão no elenco, José Wilker, Betty Faria, Louise Cardoso.

NOS BASTIDORES

No episódio desta segunda-feira, 28, da série Cine Barato, do canal Prime Box Brasil, a personagem central é a artista transexual Leona Vingativa. Produção tem por objetivo mostrar a realização de cinema contemporâneo de baixo orçamento e, nesse episódio, intitulado Cinema Queer, traz os bastidores das filmagens de Leona – Assassina Vingativa, longa que foi distribuído na internet em 2009 e viralizou na web. O programa será exibido às 21h.

BOM PARA OS OUVIDOS E PARA A ALMA

O simpático e exímio violoncelista americano de origem chinesa Yo-Yo Ma é destaque desta segunda, do programa Arte 1 in Concert. Canal mostra apresentação do músico com a Orquestra Filarmônica de Berlim, sob a regência de Manfred Honeck, em 2016. No repertório, obras de Brahms, Schumann e Tchaikovski. O concerto vai ao ar às 22h30, no canal Arte 1, com reapresentações nos dias 30/1, às 10h30, 1.º/2, às 14h15, e dia 2, às 9h15.

O vídeo abaixo é só ilustrativo, não faz parte do programa que será exibido no Arte 1

MERCADO DE ARTE

Estreia nesta segunda-feira, 28, às 20h15, na HBO e HBO GO, o documentário O Preço de Tudo, dirigido por Nathaniel Kahn. A produção é original e faz uma imersão no mundo das artes, tentando mostrar como esse mercado funciona, por meio de imagens e entrevistas. Com depoimentos de colecionadores, vendedores, leiloeiros, marchands e vários artistas, como Jeff Koons e Gerhard Richter, até estrelas como Larry Poons, filme expõe contradições dos valores contemporâneos.

NOVO CAPÍTULO

O longa John Wick 3 – Parabellum tem estreia marcada para o dia 16 de maio nos cinemas. Mas, para encarar essa terceira parte da saga, o ideal seria conferir as anteriores. Gosta de ação? Vale muito ver esses filmes, que são protagonizados por Keanu Reeves. O primeiro, De Volta ao Jogo, está disponível na Netflix. Já o segundo, Um Novo Dia para Matar, você pode ver na Amazon Prime Video.