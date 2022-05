Série ‘Sob Pressão’ terá Irene Ravache e Tony Ramos como casal que enfrenta doença terminal

Com estreia marcada para o dia 2 de julho, no Globoplay, a série Sob Pressão trará novas histórias emocionantes. Entre elas, a de Dalva e Arlindo, interpretados por Irene Ravache e Tony Ramos, e que estão celebrando 50 anos de casamento.

No entanto, o momento de festa será em meio à internação de Dalva, que enfrenta uma doença terminal. Sem alternativa, os dois decidem comemorar a data ali mesmo, dentro do hospital, junto com a equipe que os assiste.