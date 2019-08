Série revela áreas restritas do Aeroporto Internacional de São Paulo

Estreia nesta segunda, às 22h30, na RecordTV, a série Aeroporto: Área Restrita. Em seis episódios, o apresentador Cesar Filho mostrará locais inacessíveis ao público do Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, o maior do País em trânsito de passageiros e cargas. Série revelará operações complexas de segurança, o funcionamento do controle migratório e a logística para prevenir e combater sequestros, terrorismo, tráfico de drogas. Atração é uma coprodução Discovery e Moonshot Pictures.

HUMOR E AVENTURA

Luis Lobianco protagoniza a série humorística Férias em Família, que estreia hoje, 12, às 22h, no Multishow. Tendo como cenário Portugal e com dez episódios, acompanha as aventuras de uma viagem em família. Completam o elenco, Clara Tiezzi, Luciana Paes, Sulivã Biscpo, Cristina Pereira, com participação especial de Fafá de Belém e Ricardo Pereira. A direção é de Pablo Uranga.

JOGANDO TUDO

Com estreia prevista para outubro, Bugados é a primeira sitcom infantil do canal Gloob. Na história, personagens de videogame terão um desafio bem real, ao se aventurar fora da tela do game Storm Kroll. Ainda em fase de gravação, tem em seu núcleo principal os personagens Glinda (Isabella Casarini), que é uma skatista cósmica, Neo (Ryancarlos De Oliveira), o defensor das galáxias, e Tyron 667 (Vinicius Marinho), o robô com erros de programação. A passagem do trio para o mundo humano se dá quando os irmão Carol (Sienna Belle) e Mig (Gabriel Miller) atingem a pontuação máxima no Storm Kroll.

SEM MEDO DE VIVER

A 8.ª temporada de Pequenas Grandes Mulheres começa hoje, 12, às 19h30, no canal Lifetime. Entre as novidades, o grupo de Terra, Elena, Tonya, Christy e Jasmine terá participação especial, como as dançarinas Mykesha Smith e Jordan Domingo, a modelo Dominique e Cole Seward, uma drag queen anã. No 1.º episódio, após meses focada no casamento e na luta para perder peso, Christy revela a sua transformação. Jasmine planeja um dia de spa com Terra e Tonya teme por sua amizade.

DOIS LADOS DA MOEDA

Entre as atrações de agosto da HBO está o filme Nasce Uma Estrela, que estreia dia 24, às 22h. Dirigido por Bradley Cooper, tem Lady Gaga com protagonista e recebeu oito indicações para o Oscar, ficando com o de melhor canção original. Na história, o casal de músicos Ally e Jackson vive momentos complicados com a trajetória ascendente dela, enquanto ele mergulha em problemas com álcool e drogas.

TUDO EM FAMÍLIA

Em Éramos Seis, Eduardo Sterblitch será Zeca, namorado de Olga, vivida por Maria Eduarda de Carvalho, nesta versão de Angela Chaves para a novela de Silvio de Abreu e Rubens Ewald Filho.