Série ‘Que Mundo É Esse?’, da GloboNews, desvenda a Arábia Saudita

Estreia nesta terça, 19, às 21h30, na GloboNews, uma nova temporada de Que Mundo É Esse?, que levará o público a uma viagem pela Arábia Saudita. Com imagens de diversos pontos locais, André Fran, Felipe UFO, Michel Coeli e Rodrigo Cebrian mostram detalhes desse país, que é avesso a mudanças e a aceitar novos costumes.

A ideia do programa é estar nesses países de forma não oficial e, na Arábia Saudita, os rapazes entraram como turistas. “Não fazemos contato com nenhum órgão oficial justamente para termos uma visão mais verdadeira possível do país. Se não, seríamos recebidos por um órgão diplomático, o que já nos colocaria em lugares e situações que favorecem a realidade que eles querem mostrar e não como ela é de fato”, afirma André Fran.

Como eles mesmos dizem, todo país vale uma visita, que é importante para se conhecer outras culturas. “A cidade de Riad, capital do país, é uma cidade muito esquisita. Mistura de Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, com Brasília. Criada não faz muito tempo, foi montada no meio do deserto, tem uma frieza, não tem um local histórico demarcado, tem alguns prédios com arquitetura muito arrojada, porém com gosto duvidoso. Ao mesmo tempo, os shoppings são muito bem estruturados. E fomos num lugar chamado The Edge of the World, o ponto turístico mais famoso da Arábia Saudita, mas sem nenhuma estrutura clássica de turismo. É um antigo leito de um oceano, umas falésias, muito lindo. O deserto é lindo. Esse vazio e alguns pontos da geografia do deserto são de uma força monumental”, diz Rodrigo Cebrian.

Além das atrações como a Fórmula E, que é uma competição de carros elétricos, e a beleza do deserto, o grupo aponta detalhes que não fogem aos olhos. “A questão da mulher chama muita atenção. Eu já tinha visto mulheres andando de burca no Afeganistão e até no Egito, até aquela burca completa, com uma renda nos olhos. Na Arábia Saudita, as mulheres andam todas de preto, só com os olhos de fora. O mais chocante foi observar isso num shopping, com lojas que a gente conhece, mas com centenas de mulheres de preto, todas cobertas. O impacto visual é ainda mais chocante”, conta André.