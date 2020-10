Série que marcou época, ‘CSI’ completa 20 anos e ganha maratona no canal AXN

Lançada há 20 anos, a série CSI: Investigação Criminal conquistou uma leva de fãs pelo mundo e teve direito a produções derivadas dela, como é o caso de CSI: Miami, com David Caruso; CSI: Nova York, com Gary Sinise; além de CSI: Cyber, com Patricia Arquette. Para comemorar essa efeméride, o canal AXN está exibindo uma maratona especial, com episódios das sete primeiras temporadas, sempre a partir das 22h55, até 1.º de novembro.

Sem dúvida, uma das melhores séries do gênero, CSI permaneceu no ar por 15 temporadas. Desde o início, sempre foi muito criativa, com histórias baseadas na meticulosa investigação da equipe de profissionais forenses de um laboratório criminal de Las Vegas, sob o comando de Gil Grissom (William Petersen), um especialista em insetos. Os demais integrantes do grupo eram: Catherine Willows (Marg Helgenberger), Sara Silde (Jorja Fox), Nick Stokes (George Eads), Warrick Brown (Gary Dourdan) e Jim Brass (Paul Guilfoyle).

Entre as inúmeras cenas cativantes dessa franquia de sucesso, acompanhar Grisson e sua equipe sempre foi motivo de prazer, tentando, com eles, seguir as pistas e desvendar os misteriosos crimes. A popularidade do seriado foi tanta que teve um episódio dirigido por Quentin Tarantino, que foi muito tenso. Muito tenso mesmo.

Em alguns episódios, CSI contou com participações especiais de Taylor Swift, Justin Bieber, além de astro do rock Roger Daltrey, vocalista da banda The Who. Grupo surge ainda na abertura do seriado, com a música-tema Who Are You.