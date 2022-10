Série ‘Perícia Lab’ revela trabalho minucioso de especialistas para solucionar crimes

Para o público que ama acompanhar as séries de ficção como CSI, Bright Minds, Criminal Minds, entre tantas outras, o canal AXN estreia nesta segunda, 17, às 22h55, Perícia Lab. Apresentada pelo ator e rapper André Ramiro, produção documental conta com o perito criminal Ricardo Salada e a fotógrafa pericial Telma Rocha, os dois trabalharam em casos de repercussão nacional como o de Elize Matsunaga.

Composta de dez episódios, Perícia Lab tem o compromisso de revelar para o público o detalhado trabalho que é necessário para que um crime seja elucidado. Para isso, recria em estúdio, onde foi montado um laboratório cenográfico, crimes que ocorreram realmente, que ganham a análise do perito criminal.

Como em um dos casos de CSI, o público vai conferir as experiências de ciência forense, com os especialistas explicando o que foi necessário para a solução do crime, fazendo uso de diversas alternativas. Em cada episódio de Perícia Lab uma técnica diferente é utilizada e um caso específico é abordado, como o que ficou conhecido como Maníaco do Parque.

“Eu acho o universo da investigação muito interessante e, modéstia à parte, vou me permitir dizer que eu seria um bom investigador. Porque séries como CSI e outras são as que tenho verdadeira paixão e que, geralmente, me imagino fazendo um personagem como aquele. O mais interessante desse universo é a parte psicológica e intuitiva da coisa. Eu geralmente sou ligado a esse tipo de tema e o Perícia Lab está sendo uma novidade, me permitindo ter acesso a um universo que eu não tinha acesso”, explica André Ramiro, no material de divulgação da emissora.

Primeiro episódio

O primeiro episódio aborda um crime que chocou a cidade de São Paulo, como explica o material de divulgação: Vários pedaços de corpos com e sem pele são encontrados em sacos de lixo em diferentes locais do centro, próximos ao cemitério da Consolação. Dias depois, uma cabeça desfigurada é encontrada na Praça da Sé. As partes encontradas pertenciam ao mesmo corpo? A resposta é sim. Através de técnicas 3D, a perícia conseguiu reconstituir o rosto da vítima e abriu caminho para a identificação do cadáver. Analisando câmeras de segurança da região, 3 mulheres são vistas largando sacos pretos pela região. Através de análise de fios de cabelo deixados nos sacos e rastreamento de ligações no celular da vítima, chega-se até as suspeitas. Qual era a ligação com a vítima? E por que cometeram esse crime?

Experimentos realizados no laboratório do programa: Reconstituição facial 3D, teste de reconhecimento de rosto e análise de ferimentos e instrumentos de corte.