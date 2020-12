Série ‘Os Óculos Mágicos de Charlotte’, de Miguel Falabella e Suppa, estreia no Disney Junior

Criada pelo ator Miguel Falabella e pela ilustradora Vivian Suppa, a série animada Os Óculos Mágicos de Charlotte estreia nesta segunda, 14, às 17h15, no Disney Junior.

A série mostra a pequena Charlotte, uma menina de 7 anos, que ganha um óculos mágico de presente da fada do dente. Ao usá-lo, consegue ver o mundo como ele deveria ser, mas ele não resolve os problemas da humanidade, ação que caberá a Charlotte.

Em quatro rodas

Estreia na segunda, 14, no canal History, a minissérie Carros Que Mudaram o Mundo. Exibidos diariamente até dia 17, seus quatro episódios trazem a história dos gênios que transformaram o planeta com a invenção do automóvel, fato que definiu o século 20. Entre as trajetórias de nomes inspiradores, a rivalidade, a inteligência e a ambição que envolvem essas mentes da indústria, como Mercedes, Ford, Porsche, Rolls Royce. Os episódios serão exibidos de segunda a quinta, às 23h10, e, na sexta, 18, a partir das 20h40, haverá uma maratona com todos eles apresentados em sequência.