Série ‘Orange Is The New Black’ estreia na tela da Band

Série Orange Is The New Black estreia neste sábado, 7, às 23h, na Band, e mostra o universo de uma prisão feminina, a partir da história da jovem condenada por sua relação com o tráfico de drogas.

FORÇA E DELICADEZA

O canal Off dedica sua programação do domingo, 8, ao Dia da Mulher, com a exibição de atrações que destacam nomes femininos dos esportes. Entre as várias produções, terá a estreia da série #RespeitaAsMina, que contará com Karen Jonz respondendo aos fãs ao vivo no YouTube do Canal OFF, a partir de 11h. Além das novidades, haverá também a exibição dos documentários inéditos Trouble: The Lisa Andersen Story, às 19h, e Vision, às 20h. No #RespeitaAsMina, às 21h, vamos acompanhar a rotina, os bastidores e a participação em campeonatos dos principais nomes do skate feminino brasileiro, como Leticia Bufoni, Isadora Pacheco, Pamela Rosa e Mônica Torres.

DETERMINAÇÃO

Em homenagem às mulheres, neste domingo, 8, o canal National Geographic apresenta a programação especial #JuntasMaisFortes. A partir das 18h, entram no ar atrações que têm a presença feminina em papéis de liderança. Estão programados os documentários O Escândalo de Harvey Weinstein, dirigido por Ursula Macfarlane, com depoimentos de Rosanna Arquette, Paz de la Huerta e Erika Rosenbaun, e The Cave, de Feras Fayyad, que retrata a coragem, resiliência e solidariedade feminina da pediatra e diretora médica Dra. Amani Ballour. Terá ainda o Mulheres: Histórias de Impacto, que traz nomes de destaque que estão mudando o mundo, seja entre primatas na selva, mergulhando nos oceanos, desbravando cavernas ou testando novas tecnologias. Por fim, apresenta também Tarini: A Jornada da Tripulação Feminina, que reúne história de mulheres de um pequeno veleiro, superando desafios para rodar o mundo.

QUEBRANDO TUDO

Continuando nos especiais para o Dia da Mulher, agora será a vez do canal Bis, que vai lançar documentário Princesas do Funk neste domingo, 8, às 21h30. Filme mostra a relação desse gênero musical, destacando nomes como Pocah, Anitta, Kelly Key, MC Rebecca, MC Mirella, Tati Zaqui e Gabily.

SESSÃO AVENTURA

Destaque da Record TV, na faixa Tela Máxima deste sábado, 7, às 15h, será o filme As Panteras, com Cameron Diaz, Drew Barrymore, Lucy Liu, Bill Murray, Sam Rockwell e Kelly Lynch.

MAIS QUE PALAVRAS

Apresentado por Roberta Martinelli, o programa Cultura Livre deste sábado, 7, terá a presença do rapper Black Alien. O cantor e compositor apresenta músicas de seu terceiro álbum, Abaixo de Zero: Hello Hell. Ele fala também sobre a produção do disco. Já o quadro Minha Primeira Vez, tem participação de Edgard Scandurra. Atração vai ao ar às 18h, na TV Cultura.