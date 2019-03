Série ‘Monk’ estará completa na Amazon Prime Video, prepare-se para a diversão

A Amazon Prime Video vai fazer a alegria de muita gente. A partir do dia 15, colocará em seu catálogo as oito temporadas da série Monk, que traz de volta as histórias divertidas com o detetive Adrian Monk (Tony Shalloub), que sofre de TOC e tem as mais loucas manias.

Exibido de 2002 até 2009, seriado deixou saudade desse investigador, que sempre muito inteligente e perspicaz, conseguia elucidas casos complicados. Mas, para isso, tem de superar algumas de suas manias, como medo de germes, não conseguindo ter contato direto com as pessoas, limpando tudo constantemente ou mesmo estocando água em casa.

VOZ E PAIXÃO

Um dos destaques deste domingo, no Canal Bis é a exibição, dentro do Arquivo Musical, às 21h30, do documentário Queen: Rock The World. Dirigido por Christopher Bird, marca o 40º aniversário do álbum News Of The World. O espectador verá cenas raras de Freddie Mercury e sua banda, dentro e fora do palco.

PROFISSÃO ATRIZ

Na edição deste domingo, 10, do programa Atos, a convidada é a atriz Julia Lemmertz. Série apresenta bate-papo da artista com um grupo de jovens intérpretes, sob a mediação do diretor teatral Antonio Gilberto. A ideia é ouvir as experiências da atriz e como é o seu processo de construção de seus personagens. Ela conta mais de 35 anos de carreira, com vários trabalhos em TV, cinema, teatro. O programa vai ar às 20h30.

MÚSICA E CINEMA

O SescTV apresenta o projeto Fil and the Guitar Gun, do multi-instrumentista paulista Filinto Fil, com repertório baseado em trilhas sonoras, estéticas e personagens de filmes de bang bang italiano, mais especificamente das décadas de 1960 e 1970. Programa contém duas produções, sendo que, na primeira, o documentário da série Passagem de Som traz o artista falando de sua carreira. Na segunda, em um show da série Instrumental Sesc Brasil, o músico toca composições próprias dos seus álbuns Living in the Old West (2013) e Fort Bravo (2015). Exibição será neste domingo, 21h.

SONS DO AMOR

O programa Metrópolis, que vai ar neste domingo, 10, às 19h30, contará com a participação de Zeca Baleiro. Além de mostrar suas canções, ele também fala sobre seu novo disco, Amor no Caos, que tem parcerias com Frejat, Paulinho Moska, Chico César e do uruguaio Dany Lopez, além de canções novas, há também releituras.

LÁ VEM TERROR

O canal Fox Premium estreia, no Brasil e América Latina, os novos episódios da nona temporada de The Walking Dead. A exibição será na noite deste domingo, 10, para segunda, à 0h30. Esses oito novos episódios completam a nona temporada, que começou em outubro do ano passado.