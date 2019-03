Série mexicana ‘A Rosa dos Milagres’ entrará no lugar de ‘Carrossel’, no SBT

No dia 11, o SBT vai estrear a série A Rosa dos Milagres, que entrará no lugar de Carrossel. Produzida pela Televisa, obra completou 10 anos de exibição na emissora mexicana e tem a temática dedicada ao público católico. Criada e escrita por Carlos Mercado Orduña, A Rosa dos Milagres tem episódios independentes, trazendo personagens diferentes a cada capítulo.

DOM DA PALAVRA

O escritor Ignácio de Loyola Brandão (foto) será o entrevistado do Conversa com Roseann Kennedy, neste domingo, 3, às 20h, na TV Brasil. O colunista do Estado, autor de livros como Zero (1975) e Não Verás País Nenhum (1981), vai falar sobre suas obras, do universo abordado nos romances, o processo de criação e de alguns personagens. Aos 80 anos, o autor afirma que, para ele, escrever é uma terapia.

VERDADES REVELADAS

O canal Lifetime marcou para o dia 15 de março, às 20h40, a estreia da polêmica minissérie Sobreviver a R. Kelly. Feita em seis episódios, a produção traz revelações sobre a vida pessoal do cantor de R&B, que é acusado de assédio, abuso sexual e pedofilia. Tão forte são os depoimentos que, após sua exibição nos Estados Unidos, diversos artistas acabaram se desculpando por terem trabalhado com ele. Desde Lady Gaga até Celine Dion e John Legend. Na série, foram ouvidas vítimas de Kelly, que fazem pesadas revelações.

ÍDOLO DESCONSTRUÍDO

Com a estreia nos Estados Unidos neste domingo, 3, a HBO anunciou que o documentário Deixando Neverland (Leaving Neverland) será exibido aqui no Brasil nos dias 16 e 17, às 20h, no HBO e na HBO GO. A produção é de direção de Dan Reed.

ROCK NA AVENIDA

O canal por assinatura Music Box Brazil programou, a partir das 20h, um Especial de Carnaval 2019. Dedicado ao público que fica atrás de alternativas para esse período de carnaval, a atração terá shows, documentários e videoclipes. Neste sábado, 2, tem Nando Reis, em show feito no festival João Rock, que terá ainda Capital Inicial e Skank. Outra atração é o documentário Suor e Sacrifício, que mostra os bastidores da turnê do CPM 22. O especial segue até segunda, com outras atrações.

MULHERES EM FOCO

O Canal Brasil Play vai exibir o Especial Dia da Mulher, que ficará disponível também para não assinantes. Deste domingo, 3, até o sábado, 9, a programação será dedicada à semana da mulher, com seleção de séries, filmes longas e curtas, programas de entrevistas com várias artistas.

PEDRAS NO CAMINHO

Em Espelho da Vida, Lenita (Luciana Paes) está vivendo um dilema, contar ou não para Pat (Debora Ozório) que ela é filha de outro homem, um músico famoso que a abandonou. Cena vai ao ar na terça-feira, 5.