Série ‘Merlí’ é tema de curso na Casa do Saber

Sucesso da Netflix, a série espanhola Merlí será analisada pelo professor Renato Janine Ribeiro, em encontros na Casa do Saber (R. Dr. Mario Ferraz, 414, tel. 3707-8900). O evento será em três terças-feiras – 19 e 26/6 e 3/7, às 19h (presencial 3x R$185 e online 3x R$195), com a exibição do episódio referente ao tema da noite. Cada aula será precedida pela exibição de um episódio, mas os organizadores aconselham os alunos a assistirem a todos os que puderem.

Criado por Héctor Lozano, no seriado, Merlí Bergeron (Francesc Orella) é um professor de filosofia, personagem humano, inclusive em seus defeitos, que faz da matéria referência na formação de seus alunos como seres livres e curiosos, acima de tudo. Usando o cotidiano para refletir sobre os mais diversos pensadores.

Programação:

19/6 – A educação é para a vida. O que mudar na escola como existe hoje? Sexo e amor, jovens e adultos.

19h | Exibição de Adam Smith (3ª temporada, episódio 2)

26/6 – O sentido da vida, qual seria? Por que Camus diz que a grande questão filosófica é a do suicídio?

19h| Exibição de Camus (3ª temporada, episódio 3)

3/7 – O perdão. Todos podem melhorar suas vidas? O amor e suas formas

19h | Exibição de Hannah Arendt (3ª temporada, episódio 5).