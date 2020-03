Série ‘Manhunt: Deadly Games’ chega em abril à plataforma Starzplay

LEIA TAMBÉM > Receba no seu email as principais notícias do dia sobre o coronavírus

Chega no dia 23 de abril à plataforma Starzplay, a série Manhunt: Deadly Games. Criada por Andrew Sodroski, obra é baseada em acontecimentos reais, que mostram como agentes do FBI se empenharam em desvendar crimes famosos. Nesta temporada, o foco das investigações são os ataques à bomba durante os Jogos Olímpicos de Atlanta, em 1996, que mataram uma pessoa e feriram 111. Dirigida por Carla Gugino, traz no elenco Jack Huston, Judith Light, Carla Gugino, Arliss Howard, Gethin Anthony e Kelly Jenrette.

Conversas íntimas

O canal Comedy Central anunciou que a segunda temporada da série Homens? vai estrear no dia 14 de abril, às 22h, e poderá ser vista também no streaming. No enredo, altas discussões em torno de temas como traição, preconceito, machismo e aborto.

Bardo querido

A terceira temporada da série Shakespeare Uncovered estreia no dia 4 de abril, às 20h, no Film & Arts. Em cada episódio, um ator diferente revela sua relação com alguma obra de William Shakespeare. No primeiro capítulo, vamos ver a atriz Helen Hunt falando sobre Muito Barulho por Nada. No dia 11, será a vez de F. Murray Abraham, com O Mercador de Veneza, no dia 18, Romola Garai, com Medida por Medida, e, no dia 25, Brian Cox, falando sobre Júlio Cesar.

Tá no sangue

Neste domingo, 29, às 15h, o BandSports exibe o documentário Invasão Corintiana. Filme relembra como “o bando de loucos” invadiu o Japão para acompanhar a trajetória do time do Parque São Jorge no Mundial de Clubes da Fifa. Tido como o maior deslocamento humano na época, viagem levou 30 mil corintianos, que puderam conferir seu time do coração, que era comandado pelo técnico Tite.

Streaming, uma dica

Opção na Netflix, o filme Felicidade por um Fio mostra uma publicitária preocupada com aparência, que terá de mudar a forma de ver a vida e de agir. Não será fácil, nem terá muita escolha.