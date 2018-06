Série ‘Lucifer’ é cancelada após terceira temporada

Nos últimos dias, várias séries foram interrompidas, deixando seguidores decepcionados. Entre essas, Lucifer, que chega à terceira temporada no Brasil, pelo Canal Universal, no dia 16.

Uma pena, a história do diabo que abandona o inferno para morar em Los Angeles, e aqui se uniu à detetive Chloe, do FBI, para resolver casos complicados, estava agregando cada vez mais fãs brasileiros.

Nas redes sociais, o que vem bombando é a campanha #SafeLucifer, na tentativa de conseguir salvar a série.

Tom Ellis, protagonista da série, desabafou no Twitter após receber a notícia:

Tem sido uma experiência incrível interpretar Lúcifer nos últimos 3 anos e me apaixonar por vocês, os fãs. É com muita tristeza que confirmo os rumores que alguns de vocês têm perguntado. A Fox realmente cancelou #lucifer Eu sinto muito, gente. #desapontado

Aqui, a produção da Fox ainda pode ser vista, toda quarta-feira, às 23h, no Canal Universal. Além disso, os episódios são disponibilizados no Universal Play, plataforma de VOD do canal, logo após a exibição na TV. E ainda estão na Netflix.

Alguns outros cancelamentos:

Scorpion

Brooklyn Nine-Nine

Scandal

Qantico

Shades of Blue