Série ‘Irmão do Jorel’ vai estrear na TV Cultura

LEIA TAMBÉM > Receba no seu email as principais notícias do dia sobre o coronavírus

Uma boa notícia para a criançada, e para os grandinhos também. A partir de segunda-feira, 30, a TV Cultura passa a exibir a série brasileira Irmão do Jorel, uma produção original do Cartoon Network na América Latina. Será a primeira vez que a produção criada e dirigida por Juliano Enrico estará na TV aberta.

Para quem ainda não conhece essa divertida animação, ela mostra a vida cotidiana de uma família brasileira nos anos 1980. O Irmão do Jorel é o filho caçula de um excêntrico clã, que tem de viver à sombra do irmão mais velho, que, para piorar, é muito popular. Para enfrentar os obstáculos da vida, o garotinho conta com a ajuda de Lara, que é a sua melhor amiga. Sempre fazendo de tudo para não ser ofuscado pela popularidade de seu irmão mais velho, que tem os mais lindos e longos cabelos, o protagonista nunca tem seu nome revelado.

Em todo lugar que esteja, o menino é chamado de alguma forma diferente, menos pelo seu nome. Na escola é simplesmente “irmão do Jorel”, a sua avó diz apenas “garoto” e sua mãe, “meu filho.

Com 26 episódios, essa primeira temporada vai ao ar de segunda a sexta-feira, sempre às 18h45. E a emissora informa que esta é a primeira estreia em um período que trará novidades em sua programação.