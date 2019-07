Série infantil ‘Nivis’ trata de amizade e diversidade, com dublagem de Tiago Abravanel

Acaba de chegar ao Disney Junior a série infantil Nivis, Amigos de Outro Mundo, que mistura desenho com atores reais e é exibida de 2.ª a 6.ª, às 18h, no canal, que terá horários de reprise também. A produção realça a importância da amizade e mostra como lidar com a diversidade.

A série conta ainda com o ator Tiago Abravanel, que dubla o divertido Baldo, que faz parte de uma família de ETs, os Nivis, que chega à Terra, vinda do planeta Nivilux. Além de Baldo, integram a trupe de outro planeta, o pequeno Blink, sua mãe Nika e o mascote Nox.

“Tive a oportunidade de dublar e dar voz a animação, adoro fazer isso, me divirto demais”, afirma Tiago. E, diferentemente de outros trabalhos, fazer a série, para ele, “é incrível, pois são histórias diferentes em cada capítulo, sem contar as músicas, que são muito legais”, diz o ator que ama esse universo lúdico, pois acredita ser uma criança até hoje. “Quero que o Baldo enlouqueça mais e que a Disney precise muito da minha voz (risos).” Tiago conta que ao ser chamado para fazer teste, pediram para ele criar uma voz para o personagem. “Inventei de fazer uma voz sibilante e amaram a ideia, e me ferrei (risos), porque é difícil dublar personagem com essa característica.”

A família de terráqueos é formada pelo escritor e desenhista Felipe, interpretado pelo brasileiro Vinicius Campos, sua filha Isabella, vivida pela argentina Lourdes Errante, e seu pai Amadeo, que ganhou o rosto do ator argentino Gustavo Masó.

Segundo Vinicius, para trabalhar em obra para crianças é precisa lembrar que se trata de um público bastante franco. “Elas têm coração aberto e a gente ainda se conecta com a nossa criança interior, é uma delícia.”

Para o ator, o trabalho, apesar de árduo, foi apaixonante. “A série tem tudo para agradar à criançada. Essa nova produção original do Disney Junior Latin America mostra a inesperada amizade entre duas famílias, a de alienígenas com a de humanos. São muitas músicas animadas, que incentivam crianças e adultos a saírem do sofá e requebrarem o esqueleto. Entre as canções, está a da abertura, Amigos de Outro Mundo, cantada por Tiago Abravanel, algumas inéditas e outras bem conhecidas, como Pata Pata.”