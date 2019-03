Série infantil ‘Irmão do Jorel’ ganha exibição especial nos cinemas

Sucesso na TV fechada, a série infantil Irmão Jorel ganha exibição especial nos cinemas neste sábado, 23, e domingo, 24. Criada por Juliano Enrico, produção terá alguns episódios reunidos em sessões na Rede Cinemark. Ainda não é um filme, mas pelo visto esse é o caminho a ser seguido.

Irmão do Jorel – Edição Especial Alucinante, parceria do canal Cartoon Network com a Rede Cinemark, vai contar a história da amizade entre Lara e Irmão do Jorel, mesclando conteúdos existentes, inéditos e extras feitos especialmente para o cinema, em duas sessões por dia.

Esse especial representa a expansão do projeto Cine Cartoon, que pretende levar aos cinemas uma programação regular de conteúdo inédito das propriedades mais amadas do canal.

SERVIÇO

Dias: 23 e 24 de março

Horários e preços:

Confira em https://www.cinemark.com.br/filme/cine-cartoon-irmao-do-jorel-edicao-especial-alucinante

Complexos participantes em cada cidade:

Belo Horizonte (MG)

BH Shopping – BR 356, 3049

Pátio Savassi – Av. do Contorno, 6061

Brasília (DF)

Iguatemi Brasília – St Shi/Norte, Quadra Ca-04

Pier 21 – S.C.E. Sul, Trecho 2

Campinas (SP)

Iguatemi Campinas – Av. Iguatemi, 777

Campo Grande (MS)

Shopping Campo Grande – Av. Afonso Pena, 4909

Curitiba (PR)

Shopping Mueller – Av. Candido de Abreu, 127

Florianópolis (SC)

Floripa Shopping – Rodovia Virgilio Várzea, 587

Guarulhos (SP)

Internacional Shopping – Rodovia Pres. Dutra, 397/650

Natal (RN)

Midway Mall Natal – Av. Bernardo Vieira, 3775

Niterói (RJ)

Plaza Shopping Niterói – Rua XV de Novembro, 8

Porto Alegre (RS)

Barra Shopping Sul – Av. Diário de Notícias, 300

Recife (PE)

RioMar – Av. República do Líbano, s/nº

Rio de Janeiro (RJ)

Botafogo Praia Shopping – Praia de Botafogo, 400

Carioca Shopping – Av. Vicente de Carvalho, 909

Downtown – Av. das Américas, 500

Salvador (BA)

Salvador Shopping – Av. Tancredo Neves, 2915

São Caetano do Sul (SP)

ParkShopping São Caetano – Alameda Terracota, 545

São José dos Campos (SP)

Colinas Shopping – Av. São João, 2200

São Paulo (SP)

Aricanduva – Av. Aricanduva, 5555

Central Plaza – Av. Dr. Francisco Mesquita, 1000

Mooca Plaza Shopping – Rua Cap. Pacheco E Chaves, 313

Eldorado – Av. Rebouças, 3970

Market Place – Av. Dr. Chucri Zaidan, 920

Metrô Santa Cruz – Rua Domingos de Morais, 2564

Pátio Higienópolis – Av. Higienópolis, 646

Pátio Paulista – Rua Treze de Maio, 1947

Shopping SP Market – Av. das Nações Unidas, 22540

Villa Lobos – Av. das Nações Unidas, 4777

Vitória (ES)

Shopping Vitória –Av. Américo Buaiz, 200