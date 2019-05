Série ‘Good Omens’ traz olhar bem-humorado sobre fim do mundo

Está marcada para o dia 31, a estreia de Good Omens, na Amazon Prime Video. Série é baseada na cultuada obra de Terry Pratchett e Neil Gaiman. Na história, o dia do Armageddon está chegando e um anjo terá de se unir a um demônio para impedir o fim do mundo. No entanto, para que isso ocorra, precisam encontrar o anticristo, que neste momento é um menino de 11 anos que eles perderam de vista. Para complicar um pouco mais a situação, o tal garoto não tem ideia de que seu destino seja destruir a Terra e a dupla precisa encontrá-lo de qualquer forma. No elenco, David Tennant, Michael Sheen, Jon Hamm, Frances McDormand, Nick Offerman.

TUMULTO EM FAMÍLIA

O SBT exibe nesta sexta, 24, às 23h15, na sessão Tela de Sucessos, o inédito Zapped. Filme mostra como a vida tranquila e organizada da jovem Zoey muda quando sua mãe decide casar novamente. Além de um padrasto, a menina ganha três irmãos e um cão um tanto quanto descontrolado. Em meio a esse tumulto, a adolescente descobre um aplicativo que faz o animal obedecer a seus comandos de voz.

VOZ MARCANTE

Na edição desta sexta, 24, às 22h, do programa Grandes Musicais, a TV Brasil faz homenagem à cantora Sandra de Sá. Para isso, recupera de seu acervo o show Eu Sempre Fui Sincero, Você Sabe Muito Bem, que gravado no Teatro Rival, em 1998. Nele, a cantora interpreta músicas que ficaram marcadas em sua voz, como Vale Tudo, Olhos Coloridos, Bye Bye Tristeza, além de clássicos do soul e do pop.

SOLTANDO A VOZ

No programa Música na Band desta sexta, 24, às 22h, Rick Bonadio entrevista Ally Brooke, que é ex-integrante do grupo Fifth Harmony. Na conversa, a cantora fala sobre sua vida e o que enfrentou no começo de carreira e também na trajetória solo. Ally também deu uma palhinha, cantando duas músicas, Low Key e Vamonos.

VÍRUS MORTAL

A National Geographic estreia na segunda-feira, 27, o thriller científico The Hot Zone: a História do Ebola. Feita em seis episódios, produção mostra como foi o início dessa devastadora doença, desde o Quênia até sua chegada aos Estados Unidos, isso na década de 1980. Exibição será em três dias, com dois episódios por noite. Além da apresentação na segunda, terá ainda na terça, 28, e na quarta, 29, a partir de 21h.

EM MARATONA

Entre os destaques de junho na Netflix, está a volta da série Glee. Será a partir do dia 30, quando o público poderá ver ou rever as seis temporadas do programa, que tem no elenco Julianna Margulies e Liam Cunningham.

OBRA GRANDIOSA

Dança na telinha. O canal Film&Arts estreia nesta sexta, 24, às 22h, o espetáculo Play, com coreografia do sueco Alexander Ekman, e apresentado pelos bailarinos do Ballet da Ópera de Paris.