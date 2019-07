Série ‘Genius: Picasso’, com Antonio Banderas, começa a ser exibida pela TV Cultura

Olha que notícia legal. A TV Cultura começa a exibir no domingo, 7, às 21h, a série Genius: Picasso, que traz o ator espanhol Antonio Banderas como o pintor Pablo Picasso.

A produção da National Geographic mostra a trajetória do autor de Guernica e Les Demoiselles d’Avignon, além de mestre do cubismo, passando por seus casamentos problemáticos, paixões fervorosas e alianças pessoais e políticas.

História tem cenas do artista adulto (Antonio Banderas) e outras com ele ainda jovem (Alex Rich), mostrando como o pintor rejeitou os estudos acadêmicos e se uniu a um grupo de artistas e escritores boêmios no início do século 20.

No primeiro episódio, em um total de cinco, Picasso luta para chamar atenção para a crescente ameaça do fascismo na Espanha. Mostra ainda sua relação com grandes nomes, como Coco Chanel, Henri Matisse, Marc Chagall e Jean Cocteau.