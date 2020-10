Série francesa ‘Candice Renoir’, que estreia no AXN, mistura humor e investigação criminal

Muitas vezes dá para se perder entre tantas opções de séries, e não é somente em streaming. O canal AXN estreia nesta quarta, 21, às 21h, a francesa Candice Renoir. Misturando investigação criminal com toque de bom humor, a produção coloca em cena a história de Candice (Cécile Bois), mãe de quatro filhos e que acaba de se separar. Para arrematar a história, ela toma a decisão de voltar, após dez anos, para a Brigada Criminal da comunidade litorânea de Sète, no sul da França. A agente terá de mostrar à sua equipe que não perdeu suas habilidades nesse período, conseguindo ainda resolver os mais complicados crimes usando seu poder de observação e análise de pistas.

Ficção e realidade

O festival de filmes Inffinito Brazilian Film Festival, que está rolando de forma online e termina no domingo, 25, reúne inúmeras atrações, como trabalhos do diretor Daniel Filho, Mostra Indígena, além de lives e debates. Entre as muitas atrações, o curta-metragem Lispector & Eu, de Ricardo Chreem, coloca foco na atriz Rita Elmôr e sua relação com Clarice Lispector. E o ponto em questão é o fato de a atriz, após uma peça sobre a escritora, passar a ser confundida com ela, com uma foto sua caracterizada da personagem ser usada pela mídia para tratar de Clarice. Para conferir a programação gratuita, basta se cadastrar no site www.inff.online.

Ligação perigosa

Protagonizada por Jim Caviezel, a série Pessoa Interessante acaba de chegar ao Globoplay, com as cinco temporadas completas. No thriller policial, o ex-agente da CIA John Reese (Caviezel), dado como morto, se une ao misterioso bilionário Harold Finch (Michael Emerson) para realizar um projeto secreto, capaz de identificar pessoas que estarão envolvidas em crimes.