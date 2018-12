Série ‘Esse Negócio de Livro’, do Curta!, mostra a trajetória para a criação de um livro

ROTA DO LIVRO

O Canal Curta! estreia nesta quinta, 13, às 22h50, a série Esse Negócio de Livro, que tem como objetivo discutir e também desvendar o mercado editorial brasileiro, mostrando como é a trajetória para a publicação de um livro, desde a escrita.

Para isso, foram entrevistados autores, editores, publishers, agentes literários, designers, tradutores, livreiros, entre outros profissionais, que contam detalhes pouco conhecidos sobre o tema. Entre os autores que serão entrevistados ao longo dos 14 episódios estão Marcelino Freire, Milton Hatoum, Fernanda Young, Luiz Ruffato, João Paulo Cuenca e outros.

TURMA ANIMADA

‘Verão 90’. Caio Paduan, Dandara Mariana e Marina Moschen estarão na próxima novela das 19h, da Globo, de Izabel de Oliveira e Paula Amaral.

DEUS DA GUITARRA

Será exibido nesta quinta, à 0h, e na sexta, às 7h45 e 16h, no Arte 1, o documentário Jimi Hendrix: O Herói da Guitarra, que é dirigido por Jon Brewer e conta com a narração de Slash. No filme, grandes nomes do rock como Dave Mason, Eric Clapton e Mic Taylor surgem para falar do legado de Hendrix e por que até hoje ele ainda é considerado um dos músicos mais influentes da história, tido como herói da guitarra. Morto aos 27 anos, o guitarrista lançou seu primeiro single, o clássico Hey Joe, em 1966.

MUNDO HQ

Com seu primeiro trailer divulgado há pouco pela Netflix, a série The Umbrella Academy, que é baseada na HQ de Gerard Way e Gabriel Bá, tem estreia programada para dia 15 de fevereiro. Produção conta a história de um grupo de jovens com superpoderes que nasceram de uma mulher que aparentemente não estava grávida e foram adotados pelo Sir Reginald Hargreeves, o dono da Umbrella Academy. O grupo de combatentes do crime se reúne eventualmente quando surge uma ameaça.

UNIVERSO EM FOCO

A HBO Latin America anunciou parceria inédita com a Mauricio de Sousa Produções. A empreitada é para a realização da série original Astronauta – Propulsão. Composta por seis episódios, a série tem foco na origem do herói espacial criado por Mauricio de Sousa em 1963, e que, em 2012, foi repaginado pelo quadrinista Danilo Beyruth. E será essa versão, mais complexa, a que será usada como base para a produção.

AUDIÊNCIA

O último episódio da 2.ª temporada da série Miraculous – As Aventuras de Ladybug, do Gloob, bateu recorde de audiência infantil da TV paga deste ano. Conquistou também a maior audiência em toda TV Paga e o 4.º lugar no ranking entre canais abertos e fechados no dia da exibição, 30 de novembro. Animação obteve 78% de crescimento com relação à temporada anterior e, entre as meninas, é líder isolada.