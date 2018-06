Série escandinava ‘A Ponte’ estreia quarta e última temporada no Mais Globosat Play

Série policial escandinava, A Ponte chega a sua quarta e última temporada no Mais Globosat Play.

Para os fãs que acompanharam as outras três temporadas, a notícia vem dos criadores da série, que prometem dar, finalmente, a solução do misterioso desaparecimento da família do detetive Henrik Sabroe (Thure Lindhardt).

Ao lado de The Killing e Borgen, a série, lançada em 2011, foi uma das responsáveis por colocar em um novo patamar as produções escandinavas e originou outras duas séries, a americana The Bridge e a franco-britânica The Tunnel.