Série em homenagem a Steve Irwin, o Caçador de Crocodilos, estreia no Animal Planet

O Animal Planet começa a exibir nesta quinta-feira, 27, às 20h30, a série O Diário do Caçador de Crocodilos, que traz registros de Steve Irwin, apresentador do canal e que trabalhava com sua mulher, Terri, no Zoológico da Austrália. Ele ficou conhecido mundialmente por seu programa, no qual desafiava animais ferozes. E foi em uma dessas aventuras, que ele foi atingido pelo barbilhão de uma arraia e morreu, em 2006, aos 44 anos. A produção vai mostrar momentos da vida pessoal dele e cenas de seu trabalho. O primeiro episódio mostra Steve e sua equipe resgatando uma cobra. Tem ainda o momento de emoção em que Steve e Terri escutam o coração do bebê que esperam.

VOCÊ NA TV

Para comemorar dois anos de vida, o programa infantil TV Brasil Animada inicia, em julho, campanha para que a criançada envie vídeos com mensagens sobre seus conteúdos preferidos, que serão exibidos pela emissora. Os interessados devem encaminhar os registros até 19 de julho. A emissora preparou um tutorial ensinando como fazer (tvbrasil.ebc.com.br/tvbrasilanimada2anos).

UNIDAS NO PALCO

A gravação do programa Caldeirão do Huck contou com a participação de Anitta e Ludmilla, no quadro Visitando o Passado. Juntas no palco pela primeira vez, as duas cantoras interpretam a música Onda Diferente, que integra o álbum Kisses, de Anitta, além de se apresentarem sozinhas. O apresentador preparou o quadro como sendo uma surpresa para Anitta, remontando a casa da avó da cantora. A exibição está prevista para o mês de julho.

CLIMA ALTERADO

O canal SescTV apresenta nesta quinta, às 22h, o curta-metragem Recife Frio, que tem direção de Kleber Mendonça Filho. Gravado ao longo de três anos, filme mostra a mudança climática na capital de Pernambuco, que passou de tropical para fria, chuvosa e triste.

VOLTA PARA O BANCO

Depois de breve passagem pela Globo, Batoré retorna ao programa A Praça É Nossa, do SBT. Na atração desta quinta-feira, 27, que vai ao ar às 23h15, o humorista retorna com seu personagem e suas falas divertidas, mas também conversa com Carlos Alberto de Nóbrega sobre as mudanças no tempo em que esteve longe.

LIBEROU GERAL

De 5 a 19 de julho, os canais Disney terão sinal aberto para mostrar lançamentos. O público poderá ver as novas séries Nivis, Amigos de Outro Mundo, dia 6, às 15h50, no Disney Junior, Bia, que está no Disney Channel, e a nova temporada de O11ze, dia 15, às 18h30, no Disney XD.

FLAGRANTE

‘Malhação: Toda Forma de Amar’. No capítulo de sexta, Nanda (Gabriella Mustafá) flagra Raíssa (Dora de Assis) e Camelo (Ronald Sotto) se beijando, o que vai abalar a amizade entre as duas.