Série do Jornal Nacional coloca a Constituição de 1988 em foco

Fábio Grellet

RIO – Quando tinha 15 anos, em 1984, Benedito Sérgio, negro e cortador de cana, contou em entrevista que não estudava, por causa do trabalho – duro, mal remunerado e sem direitos. Passados 38 anos, a Rede Globo localizou Benedito, que agora trabalha na construção civil. Tem carteira assinada e férias, 13.º salário, vale-transporte e vale-alimentação, filhos formados e uma filha no mestrado. A trajetória é uma das contadas na série Brasil em Constituição, que a Globo começa a exibir nesta segunda, 29, no Jornal Nacional.

Serão 23 episódios descrevendo as mudanças trazidas pela Constituição promulgada em 5 de outubro de 1988. A série fala ainda dos direitos que a nova Carta criou e da importância da democracia. Para a pesquisa, foram examinados , ao longo de dez meses de trabalho, 740 vídeos do Diário da Assembleia Nacional Constituinte. A publicação oficial diária, foi produzida durante o período em que a Constituinte funcionou. Existiu de fevereiro de 1987 a outubro de 1988. Foram pesquisados 4.300 vídeos do acervo da Globo.

O trabalho achou cenas simbólicas. Algumas são inéditas ou pouco divulgadas. Como a do então presidente Ernesto Geisel, terceiro chefe da ditadura de 1964-85, tomando vacina contra meningite. A imunização do chefe do Executivo veio depois da censura do governo à divulgação de informações sobre a epidemia da doença ocorrida no início da década de 1970.

A produção também entrevistou mais de 80 pessoas. Foram ouvidos ministros e ex-ministros do Supremo Tribunal Federal (Carmen Lúcia, Luiz Fux, Luís Roberto Barroso, Carlos Ayres Britto), juristas, lideranças sociais, ex-parlamentares. Houve entrevistas ainda com personagens que são exemplos das mudanças proporcionadas pela Carta. É esse o caso de Benedito Sérgio.

A jornalista Glória Maria, repórter e apresentadora da emissora, é outra personagem da série. Ela relembra um episódio de racismo de que foi vítima antes que a conduta fosse criminalizada.

Os seis primeiros episódios falam de constituições de países estrangeiros, das seis constituições brasileiras anteriores (1824, 1891, 1934, 1937,1946 e 1967) e aborda a ditadura. Explica também como funcionou a Assembleia Constituinte. A partir do sétimo episódio são tratados temas como liberdades de expressão e religiosa, igualdade de gênero, racismo e educação.

“É muito comum a gente achar que todos os direitos garantidos pela Constituição de 1988 sempre existiram, sem lembrar que muitos foram estabelecidos ali”, diz a diretora da série, Mônica Maria Barbosa. “O Sistema Único de Saúde, por exemplo, tão importante durante a pandemia, foi uma conquista daquela Constituição. Não significa que tudo está funcionando direito, que não existem problemas. Tem hospitais públicos com atendimento ruim, por exemplo, e é preciso corrigir e aprimorar, mas isso não reduz a importância dos direitos estabelecidos pela Constituição.”

Mônica afirma querer que as que as pessoas reflitam sobre as conquistas trazidas pela Constituição e percebam como é importante preservar direitos.

“Cabe a cada um de nós cobrar para que essas conquistas não fiquem só no papel. Mas é preciso conhecer o que está escrito ali para poder cobrar”, diz Mônica.

Devido ao horário eleitoral obrigatório, o Jornal Nacional começa às 20h55. A série será exibida de segunda a sexta-feira, e a partir de 3 de agosto será veiculada também pela GloboNews.