Série ‘Cupcake & Dino’, criada pelo diretor brasileiro Pedro Eboli, estreia no Disney XD

DUPLA IMPROVÁVEL

A criançada ganhou uma nova série para chamar de sua. Trata-se da animação Cupcake & Dino: Serviços Gerais, criada pelo diretor brasileiro Pedro Eboli. Já integrando o catálogo da Netflix, a produção entra em cartaz a partir desta quinta, 15, às 14h, no Disney XD, com uma maratona de quatro episódios até domingo. Direcionada aos pequenos de 6 a 11 anos, em seus episódios da primeira temporada, vamos acompanhar as aventuras da dupla formada por um minúsculo cupcake, mas que tem grandes ideias, e seu gigante e corajoso irmão dinossauro. Os dois estarão unidos para fazer sua marca crescer. E, a partir do dia 19, as exibições serão de segunda a sexta, às 17h30, e nos fins de semana, às 11h.

BASTIDORES

Gravação da cena da novela Jesus, da Record TV, que foi feita em uma pedreira na zona oeste do Rio de Janeiro, em que mostra Maria Madalena (Day Mesquita) se libertando dos sete demônios. Vai ao ar na sexta-feira, 16.

A trama, protagonizada por Dudu Azevedo, é escrita por Paula Richard e tem direção geral de Edgard Miranda.

LONGE DE CASA

Como fez em outros momentos, a Globo exibe na próxima segunda, 19, na Tela Quente Especial, o primeiro episódio da série Ilha de Ferro. E, a partir desta quarta, 14, os 12 episódios poderão ser vistos na íntegra na Globoplay. Cauã Reymond, Maria Casadevall, Sophie Charlotte e Klebber Toledo encabeçam o elenco, que mostra uma equipe de petroleiros se dividindo entre os dilemas da vida familiar em terra firme e o clima de ebulição em alto-mar, em um misto de ação, drama, aventura e romance. Criada e escrita por Max Mallmann e Adriana Lunardi, com supervisão de Mauro Wilson, a série tem direção artística e geral de Afonso Poyart, e direção de Roberta Richard e Guga Sander.

DIVIDINDO OPINIÕES

Velho conhecido das ruas londrinas, o artista de rua Banksy decidiu passar um tempo em Nova York, avisando que, durante esse período, realizaria um trabalho diferente por dia. Sempre mantendo sua identidade em total segredo, o britânico cumpriu a promessa, despertando a atenção de admiradores, inimigos e, claro, da polícia, que partiram em uma corrida para identificar suas obras espalhadas pela cidade. E é esse período instigante que foi retratado em documentário, dirigido por Chris Moukarbel, e que será exibido nesta quinta, 15, 0h, na sexta, 16, 8h e 16h30, no Canal Arte 1.

MUNDO ANIMADO

Diretor e roteirista da franquia Como Treinar o seu Dragão, Dean Deblois tem presença confirmada na Comic Con Experience (CCXP) – será no dia 9 de dezembro. A Disney também participará do CCXP e confirmou a vinda de Brie Larson, a protagonista de Capitã Marvel, da Marvel Studios. Outro nome de peso confirmado é do diretor M. Night Shyamalan. Virão ainda Rich Moore e Phil Johnston, diretores de WiFi Ralph. Será em 8 de dezembro.

COMEÇANDO BEM

Em sua estreia na noite de segunda, na Globo, a novela O Sétimo Guardião registrou 33 pontos de média e 48% de participação, em São Paulo, e 35 e 49% no Rio. E fez sucesso nas redes, ficando nos Trending Topics Mundo por 7 horas.