Série com Richard Gere, ‘MotherFatherSon’ estreia no Globoplay; veja o trailer

Mais uma produção da BBC está chegando ao catálogo do Globoplay. Trata-se da série inédita MotherFatherSon , que estreia nesta quinta, 28, na plataforma. Composta por oito episódios, atração conta com o ator Richard Gere no elenco. Com texto do escritor, roteirista e produtor Tom Rob Smith, traz a história de Max (Gere), que luta para preservar seu império de comunicação, em um período turbulento do país e diante da grave doença do filho Caden (Billy Howle). A atriz Helen McCrory interpreta sua mulher, Katherine.

O REI E SEUS AMIGOS

Roberto Carlos. Na gravação do especial de fim de ano, da Globo, o rei contará com a presença do amigo Erasmo Carlos. Gravação será na Ópera de Arame (Curitiba) e programa irá ao ar em 20 de dezembro.

NOVOS EPISÓDIOS

A nova temporada de Grey’s Anatomy chega dia 14 de janeiro, às 21h, ao Sony Channel. Esta, que será 16.ª temporada, traz de volta Meredith Grey (Ellen Pompeo) tendo de lidar com o que será seu maior desafio profissional, a defesa pela sua licença de praticar medicina. Com o tema Para Onde Vamos Agora?, a temporada acompanha a médica e seus companheiros de hospital em suas novas aventuras dramáticas.

QUALIDADE MUSICAL

Um dos grandes nomes da música brasileira, Francis Hime comemora seus 80 anos de vida com lançamento do disco Hoje, que ele apresenta no programa Sem Censura desta quinta, 28, às 17h, na TV Brasil. O cantor, compositor e pianista fala sobre esse novo trabalho, que traz repertório com 12 canções inéditas, que tem ainda participações de nomes como Adriana Calcanhotto, Chico Buarque, Lenine, Sérgio Santos e sua mulher, a cantora Olivia Hime.

CABEÇA CHEIA

Nova série do Canal Curta!, Consciência³ estreia nesta quinta, 28, às 23h, e conta com direção de Renato Barbieri. A ideia é levantar a discussão sobre o tema, ouvindo cientistas, filósofos, psicólogos, espiritualistas e ativistas sociais. Abordar a questão da consciência com profundidade, de acordo com o diretor, é um fator determinante para uma real transformação da sociedade. Ao todo, produção conta com cinco episódios.

CONTANDO HISTÓRIA

Estreia nesta quinta, 28, às 22h, no Discovery, a série Em Busca dos Vikings, que segue o trabalho do arqueólogo Blue Nelson em sua busca por evidências da presença de povos vikings na América.

DETALHES FINAIS

O oitavo episódio da série Cinematógrafo – Roteiros Cinematográficos, que será exibido nesta quinta-feira, 28, às 19h15, na TV Cultura, mostra uma das etapas mais importantes para as grandes produções de Hollywood, a dos efeitos visuais. Com 13 episódios, programa conta com a apresentação de Fernando Tibúrcio.