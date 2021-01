Série ‘C.B. Strike’, baseada na obra de J.K. Rowling, chega à HBO

Acaba de chegar à HBO e HBO Go, a série C.B. Strike: Lethal White, que é baseada na obra da escritora J.K. Rowling, autora da saga Harry Potter.

Depois de todo o sucesso dos livros e filmes do bruxinho, os fãs aguardavam o que mais a criadora poderia fazer. Foi então que ela surgiu com obras policiais, que logo ganharam os leitores, mas teve um detalhe bem particular: a britânica não quis assinar como J.K. Rowling, preferiu um pseudônimo, escolheu Robert Galbraith. A curiosidade tomou conta dos leitores até ser revelada a real autoria da série literária. E foi assim que, das páginas dos seus livros, ganhou as telas da TV seu personagem principal, o detetive Cormoran Strike.

E é esse homem complicado, um veterano de guerra, ferido em combate, que perdeu uma perna e que agora tem como profissão, não muito rentável, ser detetive particular. Essa história está na série C.B. Strike, que é protagonizada por Tom Burke. Mas ele só realiza seu trabalho por completo com a ajuda de sua assistente Robin Ellacott (Holliday Grainger).

Apesar de demorar um pouco para engatar a história e fisgar o público, essa hora chega e a gente entra na trama, cheia de mistérios, como todo bom filme do gênero. Primeiro ele, Strike, tem problemas que traz lá da fase em que esteve em campo de batalha, isso reflete no seu dia a dia e na sua relação com o mundo. Com dificuldade para se encaixar na sociedade, ele parte para essa profissão, que muitas vezes é bem arriscada.

Para conseguir algum caso de peso, tem de ter alguém para lhe dar suporte e essa pessoa é secretária/ assistente Robin. Na verdade, como essa é uma adaptação dos livros de Rowling, a produção ficou dividida de acordo com os volumes. Começa com O Chamado do Cuco, O Bicho da Seda e Vocação para o Mal.

A adaptação para a TV é assinada por Tom Edge e o elenco conta também com a participação de Kerr Logan, Natasha O’Keeffe, Sophie Winkleman, Joseph Quinn, Nick Blood, Natalie Gumede e Robert Glenister.