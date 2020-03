Série ‘Batwoman’ ganha data de estreia na HBO

LEIA TAMBÉM > Receba no seu email as principais notícias do dia sobre o coronavírus

A HBO começa a exibir, a partir do dia 17 de abril, às 22h, a série Batwoman. Ao todo serão 22 episódios, que também estarão disponíveis no HBO GO. A heroína chega à sombria Gotham com o objetivo de fazer justiça e de combater as sangrentas gangues que se apropriaram da cidade, depois do desaparecimento de Batman.

Kate Kane (Ruby Rose) é uma lutadora treinada pronta para acabar com o ressurgimento do crime na cidade. No entanto, além de ter de lutar por um mundo melhor, ela terá de enfrentar e superar os próprios demônios.