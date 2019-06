Série ‘Babel SP’ mostra o encontro entre refugiados árabes e brasileiros sem teto

A série Babel SP estreia em 1º de agosto no canal Max. Ao todo são sete episódios, que mostram o encontro entre refugiados árabes e brasileiros sem teto. Eles passam a compartilhar um prédio ocupado no bairro da Liberdade, em São Paulo, que ganhou o nome de Ocupação Leila Khaled.

Produção da HBO Latin America com a Filmegraph, obra tem direção de André Amparo.

POR UMA VOZ

O sucesso do jogo Rainbow Six Siege estimulou o SporTV e a VIU Hub, unidade de negócios digitais da Globosat, a se uniram para a realização de Looking for a Caster. O reality show estreia nesta quinta, 20, e tem por objetivo encontrar o próximo talento da narração do game. A disputa será entre seis concorrentes e o vencedor participará da transmissão da final do Brasileirão de Rainbow Six Siege, além de ganhar R$ 10 mil. A primeira temporada de Looking for a Caster pode ser vista às quintas-feiras, às 21h, no e-SporTV no YouTube, e, toda sexta, no mesmo horário, no SporTV3.

AMOR E NÚMEROS

A exibição do primeiro episódio da série Shippados, na noite de terça-feira, 19, na Globo, fez com que aumentasse a audiência e a participação no horário, de 23h49 a 0h20. A Sessão Globoplay registrou, em São Paulo, 13 pontos de audiência e 29% participação, o que significa um aumento de 4 pontos. No Rio de Janeiro, 13 pontos de audiência e 31% participação, em um acréscimo de 2 pontos. Ambas as cidades tiveram aumento de 6 pontos na média de participação.

COM LEGENDAS

O canal francês TV5Monde apresenta nesta quinta, 20, às 20h30, o filme Inspetor Lavardin, que tem direção de Claude Chabrol. Na história, quando o corpo do escritor Raoul Mons (Jacques Dacqmine) aparece na praia de Saint-Enogat, na Bretanha, o inspetor Lavardin (Jean Poiret) é chamado para investigar o crime. Mas o investigador vai descobrir algo mais, que chamará sua atenção. A mulher do escritor é um amor do seu passado. No elenco, Jean Poiret, Jean-Claude Brialy e Bernadette Lafont.

FRONTEIRAS ABERTAS

Para homenagear o Dia Mundial do Refugiado, e ainda aproveitar para discutir o tema, o SescTV exibirá, às 20h, o curta-metragem Espera. Dirigido por Sonia Guggisberg, o documentário mostra o cotidiano, os sonhos e o tempo de espera de duas mil pessoas vindas de países como Síria e Iraque, que vivem na ilha de Lesbos, na Grécia. Eles aguardam o sinal de acolhimento do país.