Série ‘Anne’ emociona com a história da sonhadora e divertida ruivinha órfã

Anne with an E está em alta no momento, sendo uma das séries mais procuradas no catálogo da Netflix. Essa produção canadense é baseada no clássico infantil Anne de Green Gables, escrito em 1908 por Lucy Maud Montgomery, que ganhou essa adaptação de Moira Walley-Beckett. E saiba logo que a segunda temporada, com 10 episódios, já está disponível na Netflix.

A graciosa série traz a história de uma garota de 13 anos, Anne Shirley (vivida por Amybeth McNulty), que é órfã e nunca teve uma família e uma casa para se sentir amada e aconchegada. Mas, certo dia, após 13 anos vivendo em lares adotivos e em uma instituição para órfãos, chega a sua vez de conquistar seu lugar no mundo. Ela, enfim, será adotada por um casal de irmãos idosos, aqui interpretados sensivelmente pelos atores Geraldine James (Marilla) e R.H. Thomson (Matthew).

Anne, que costuma frisar e deixar bem claro que seu nome é “Anne com e”, chega à cidadezinha onde moram seus tutores e fica aguardando na estação de trem a chegada de um deles para pegá-la.

Matthew é quem vai pegar a criança que ele adotou, mas em vez de um menino, que era o prometido, está lá a jovem ruivinha ansiosa para realizar o sonho de ter sua família.

Sem saber como agir, o velho Matthew é envolvido rapidamente pelas histórias da determinada garota e parte com ela para a fazenda onde mora com a irmã, uma mulher séria e muito correta. Já viu né, quando a senhora Marilla vê o engano do orfanato, não quer saber de nada, só de desfazer a confusão. Mas a menina, com suas histórias, sonhos e imaginação para lá de fértil, vai conseguindo protelar essa decisão e conquistando sua nova família. Após alguns dias, a relação das duas começa a se transformar, surgindo uma amizade.

O interessante, além dessa história juvenil, mostrando como é a vida da garota, é que se trata de um texto de época, mas saiba que há nele temas atuais, como feminismo, preconceito e identidade. Vale conferir.

Simone Biles, a ginasta norte-americana, tem sua vida contada no filme Coragem Para Vencer, que o canal Lifetime exibe nesta quarta-feira, 13, às 22h30. A produção original, dirigida por Vanessa Parise e com a atriz Jeanté Godlock interpretando Simone, faz um retrato da carreira vitoriosa da atleta, que tem uma história de vida emocionante. Ela cresceu em um orfanato, foi descoberta aos 6 anos e chegou ao pódio olímpico, atingindo a marca de 19 medalhas.