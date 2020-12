Série alemã conta história de Natal fora do padrão

Tentando não deixar o público cansado de filmes natalinos que seguem a mesma linha, com as histórias sempre bem semelhantes, há poucas opções. E aqui vai uma que traz uma história que foge dessa linha, mesmo tendo a data como ponto de partida. Trata-se da minissérie Um Natal Nada Normal, que está disponível na Netflix. Baseada no livro 7 Kilo in 3 Tagen, de Christian Huber, produção alemã tem apenas três episódios com cerca de 50 minutos cada um.

Músico sem muito brilho, Basti, que é interpretado pelo humorista Luke Mockridge, não consegue passar em um concurso, o que o deixa sem perspectivas de trabalho. Para piorar, apesar de tentar não transparecer, ele sofre com o fim do relacionamento com Fine, que é interpretada pela brasileira Cristina do Rego. Mas está na hora de retornar para a casa dos pais, para passar o Natal com a família.

Se tudo já não ia muito bem para o rapaz, irá piorar um pouco mais. Acontece que, ao chegar em casa, descobre que seu irmão, Niklas (Lucas Reiber), está para chegar com a nova namorada a tiracolo. E, para a infelicidade de Basti, o rapaz está namorando justamente sua ex. Uma situação inusitada, que desencadeará reações diversas da parte de todos, com os sentimentos misturados.