Séria ‘Jeannie É um Gênio’ estreia na TV Cultura

Agora é a vez da clássica série Jeannie É um Gênio tomar seu lugar na grade da TV Cultura. Em cada episódio, vamos ver como a vida do astronauta Tony Nelson (Larry Hagman) vira de ponta cabeça quando, em uma missão tem de aterrissar em uma ilha, onde encontra uma estranha garrafa. Curioso com o objeto, ele a abre e, de lá, sai Jeannie (Barbara Eden), que fica grata por sua liberdade e ainda o ajuda a voltar em segurança. Mas ela decide partir junto com ele, o que significará várias confusões e muita diversão. Criada e produzida pelo escritor Sidney Sheldon, série estreia nesta segunda, 6, às 19h45, e tem 26 episódios.

Músicas e histórias

Estreia nesta segunda, 6, às 21h, no Canal Curta!, a série Sopro, que é dirigida por Beth Formagini. No primeiro episódio, intitulado Caruaru do Pife acompanhamos o músico e arranjador Carlos Malta em conversa com flautistas tradicionais de Caruaru, em Pernambuco, e contando histórias. Entre esses músicos estão João do Pife, que confecciona uma flauta com bambu e ferros incandescentes, Marcos do Pife, que toca novenas ouvidas na infância, a Banda Dois Irmãos, que se junta à banda Zé do Estado e a Edmilson do Pife.

Grandes amigas

Está de volta nesta segunda, 6, à tela da Globo, a premiada novela teen Malhação: Viva a Diferença, vencedora do Emmy Kids Internacional. Escrita por Cao Hamburger e dirigida por Paulo Silvestrini, narra a história de cinco garotas que se tornam amigas, a partir de uma eventualidade. O vínculo entre Lica (Manoela Aliperti), Ellen (Heslaine Vieira), Tina (Ana Hikari), Benê (Daphne Bozaski) e Keyla (Gabriela Medvedovski) se cria durante uma pane no metrô de São Paulo. Presas no mesmo vagão, terão de unir forças para ajudar Keyla, que entra em trabalho de parto.

Uma dica

Escondido na Netflix, a comédia indiana Toilet (2017) tem dancinha, música, chá e a história de uma jovem que exige de seu marido um banheiro dentro de casa, o que não é normal na aldeia.