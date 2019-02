Sem Intervalo: Terror e fantasia chegam à Netflix, em março, com a série ‘A Ordem’

Lá vem novo suspense na Netflix, com a entrada em seu catálogo da série de terror e fantasia A Ordem. Na história, rapaz entra em sociedade secreta na Universidade de Belgrave, vivendo um perigoso jogo de vida ou morte. Primeira temporada estreia em 7 de março.

HORA DO SUSPENSE

Victor e Valentino é uma nova série de aventuras sobrenaturais que vai estrear no Cartoon Network, em 30 de março, às 20h. Serão exibidos quatro episódios simultaneamente nos Estados Unidos e na América Latina. Criada por Diego Molano, atração acompanha as aventuras de dois meios-irmãos, que aprendem a conviver e aceitar suas diferenças, enquanto percorrem Monte Macabro, uma misteriosa cidade, na qual mitos e lendas do folclore ganham vida.

FOLIA NA TELINHA

Em clima de carnaval, o Canal Brasil programou, desta segunda, 25, a sexta, 1, às 18h, filmes que abordam a temática. O primeiro a ser exibido é o documentário inédito As Pastoras – Vozes Femininas do Samba (2018), seguido por Vai-Vai: 80 Anos nas Ruas (2011), O Próximo Samba (2017), 82 Minutos (2015) e Memória em Verde e Rosa (2016).

À PROCURA DA VERDADE

A HBO exibe nesta segunda, às 19h45, o documentário Diga o Nome Dela: A Vida e a Morte de Sandra Bland. Longa retrata a morte da afro-americana e politicamente ativa Sandra, que foi presa por uma infração de trânsito, isso em uma pequena cidade do Texas, sendo encontrada enforcada em sua cela três dias depois.

TEMPO DAS LUTAS

Estreia nesta segunda-feira, 25, às 22h05, no Discovery o programa Mestres das Armas, que é uma competição entre ferreiros, que tem inspiração nos processos milenares de fabricação de armas e ferramentas. Os competidores, lidando com ferro e fogo para forjar e esculpir o metal, precisam recriar machados, espadas e armas de fogo utilizando como referência os registros históricos.

MÚSICA NA VEIA

O canal Bis reservou para esta segunda, 25, a exibição, às 21h, em seu Palco Principal, do show do Hot Chip. Formado em 2000, o grupo britânico mostra sua música eletrônica, em show que foi realizado em Paris, em 2015. No repertório, canções como Ready For The Floor, Over And Over, I Feel Better.

REGISTRO HISTÓRICO

Dirigido por Marcelo Machado, o documentário Tropicália, que faz um retrato de um dos mais festejados movimentos musicais brasileiros, será exibido nesta segunda-feira, 22h25, no Canal Curta!

FILHOS DE VILÕES

Descendentes 3 estreia no segundo semestre, no Disney Channel, e traz de volta Mal (filha de Malévola), Evie (filha da Rainha Má), Carlos (filho da Cruella de Vil) e Jay (filho do Jafar).