Sem Intervalo: terceira temporada da série ‘Santa Clarita Diet’ estreia em março

E vem aí a terceira temporada da série Santa Clarita Diet. A estreia está programada para estrear no dia 29 de março, na Netflix. Criada por Victor Fresco e Sarah Walker, a comédia de terror mostra Sheila (Drew Berrymore) e Joel (Timothy Olyphant), um casal que leva uma vida normal, mas, em determinado momento, é alterada quando Sheila se transforma em uma espécie de zumbi, ávida por carne humana.

CONFEITEIROS MIRINS

Estreia neste sábado, às 22h15, a segunda temporada de Júnior Bake Off Brasil. O reality vai eleger o melhor confeiteiro júnior do Brasil. São 12 participantes, com idades entre 8 e 12 anos, que escolhidos entre 15 mil inscritos. Programa é apresentado por Nadja Haddad e o concorrente serão avaliados pela chef confeiteira Beca Milano e pelo padeiro Olivier Anquier. Com direção-geral de Lucas Gentil, atração é uma coprodução com o Discovery Home & Health, que exibirá o programa às sextas, às 20h30, a partir do dia 22.

SOBE O SOM

O cantor Dexter é o convidado do Manos e Minas, deste sábado, 16, às 20h15, na TV Cultura. Veterano do rap, músico fala como o gênero entrou em sua vida e as dificuldades que enfrentou no início de carreira. E vai apresentar músicas com parceiros como Kamau, Salgadinho e Gregory. Apresentado por Roberta Estrela D’Alva, atração mostra ainda a curiosa orquestra de beatmakers do mundo, a Beat Brasilis Orquestra. Público também pode conferir o programa no YouTube e no aplicativo Cultura Digital.

A VIDA COMO ELA É

Uma das atrações deste sábado, no SescTV, é o documentário Cuba Libre, dirigido por Evaldo Mocarzel. Obra registra a volta da atriz transexual cubana Phedra de Córdoba para sua cidade natal Havana, 53 anos após deixar a ilha. A produção será exibida pela primeira às 22h.

PARA CRIANÇAS

O Universal TV coloca em sua programação a divertida animação Pets: A Vida Secreta dos Bichos, que será exibida neste sábado, às 21h30. O time de dublados é composto por Danton Mello, Tatá Werneck, Luis Miranda, Tiago Abravanel.

MÚSICA E CINEMA

O Cinejornal deste sábado, 16, traz o ator Chay Suede, que será entrevistado por Simone Zuccolotto. No programa, que vai ao ar às 21h, no Canal Brasil, ele fala de sua participação no filme Minha Fama de Mau, cinebiografia que mostra a trajetória do cantor Erasmo Carlos, e que tem ainda no elenco Gabriel Leone, como Roberto Carlos, e Malu Rodrigues, que interpreta a Wanderléa.

OTAVIANO NO COMANDO

No programa Tá Brincando deste sábado, participação de Reginaldo Leme, dos jogadores Marcel (basquete), Bernard (vôlei), de Gislaine Castro (cross fit) e do jogador de sinuca Rui Chapéu.