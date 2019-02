Sem Intervalo: Sexta temporada da série ‘The Blacklist’ chega em março ao canal AXN

A sexta temporada da série The Blacklist ganhou data de estreia no Brasil. Prepare-se, pois Raymond ‘Red’ Reddington e sua trupe estarão de volta a partir do dia 21 de março, no canal AXN.

JOVENS SONHADORES

Sexta-feira, 8, às 23h, o Canal Curta! apresenta a série 1968 – O Despertar, uma coprodução da Grifa Filmes com Alemanha e França. Feita em quatro episódios, atração discute a revolução cultural e política no mundo, dos anos 1960 e 70. Para isso, colheu depoimentos de nomes como os filósofos Regis Debray (França) e Judith Butler (EUA), o ex-baterista da banda The Doors, John Densmore, a pianista chinesa Zhu Xiao-Mei, o músico Tom Zé, entre outros. A direção é do britânico Don Kent.

FOCO LATINO

Foi anunciado pela Netflix o lançamento da minissérie animada Maya and the Three, sobre a civilização maia e mostra a jornada de uma princesa guerreira, que precisa recrutar três combatentes lendários e assim salvar o mundo. Dirigida por Jorge Gutierrez, projeto seria equivalente mexicano a O Senhor dos Anéis, com estreia prevista para 2021.

DOCE COMPETIÇÃO

Tem início nesta terça, 5, a nova edição do Fecha a Conta, o reality de culinário do programa Mais Você, apresentado por Ana Maria Braga. Na competição, a disputa será entre seis chefs especializados em confeitaria. E a prova será a confecção de bolos.

O RETORNO

O canal Viva colocará no ar a reprise da novela Porto dos Milagres, a partir de 11 de fevereiro, às 15h30. Escrita por Aguinaldo Silva e Ricardo Linhares, obra é uma livre adaptação das obras Mar Morto e A Descoberta da América pelos Turcos, de Jorge Amado, e entrará no lugar de Vale Tudo. No elenco, Marcos Palmeira, Antônio Fagundes, Cássia Kis, Flávia Alessandra, entre outros.

HORRORES DA GUERRA

O Jornal da Band apresenta sua nova série Estado Islâmico em Queda, que será exibida de terça, 5, a sexta, 8, às 19h20. Nas quatro reportagens, o repórter Yan Boechat mostra a história dos combatentes e o desespero da população civil na Síria.

DIVERSÃO GARANTIDA

A quinta temporada da série The Mentalist entra na programação do canal TNT Séries nesta terça, às 22h30. Atração mostra uma equipe de investigação criminal, que conta com o auxílio de um consultor, Patrick Jane (Simon Baker), que por ser ótimo observador consegue desvendar crimes complicados.

DOMINANDO O MUNDO

Está disponível no YouTube Premium, o documentário Burn the Stage: The Movie, sobre a boyband sul-coreana BTS. Longa mostra uma das maiores sensações do K-pop durante turnê, incluindo cenas de bastidores.