Sem Intervalo: segunda temporada da série ‘A Garota da Moto’ tem data de estreia no SBT

A segunda temporada da série A Garota da Moto, que é protagonizada por Christiana Ubach, vai estrear no dia 6 de março, no SBT. Também no elenco, Daniela Escobar, Enzo Barone e Murilo Grossi.

UMA LINDA HISTÓRIA

A novela Terra Nostra começa a ser reexibida no canal Viva nesta quinta-feira, 28, às 14h30. Dirigida por Jayme Monjardim, foi um dos grandes sucessos de Benedito Ruy Barbosa, exibida pela primeira vez 1999. Na história, o drama da imigração italiana e sua importância para a formação da sociedade brasileira, mostrado A trama mostra a história de amor entre Matteo (Thiago Lacerda) e Giuliana (Ana Paula Arósio), que saem da Itália, fugindo da crise econômica e querendo encontrar novas oportunidades no Brasil, que se dará no cultivo do café.

NOME DA VEZ

O Cultura Livre dessa semana terá como convidado Baco Exu do Blues. Programa será exibido à 0h, de terça, 26, para quarta, e o rapper conversa sobre sua trajetória e do seu novo trabalho, o álbum Bluesman, lançado em 2018.

VIDA BANDIDA

O longa Sequestro Relâmpago, dirigido por Tata Amaral, acabou de sair do cinema e já vai entrar na programação do Canal Brasil nesta terça, às 22h. No elenco, Marina Ruy Barbosa, Daniel Rocha e Sidney Santiago. Filme é baseado na história real de Ana Beatriz Elorza, que, por uma noite inteira, passou momentos de terror nas mãos de bandidos.

MUNDO DA DANÇA

Um dos mais importantes coreógrafos do mundo, Ohad Naharin criou o método ‘gaga’. No filme Gaga – O Amor pela Dança, de Tomer Heymann, dançarino revela seu processo criativo. Diretor acompanhou, durante oito anos, a rotina do coreógrafo e diretor artístico da Companhia de Dança Batsheva, que criou esse método, responsável por definir a estética da dança israelense e que acabou influenciando outras companhias de dança pelo mundo. Exibição será nesta terça, 26, às 20h35.

A VEZ DAS CRIANÇAS

Entra no catálogo da Amazon Prime Video nesta terça, 26, a série Tumble Leaf, que é dirigida para crianças em idade pré-escolar. Atração mostra um mundo fantástico, com uma raposa azul chamada Fig, que é brincalhona e curiosa, vivendo novas aventuras todos os dias e fazendo sempre novos amigos.

ARTES E ARTEIROS

Procurando novidades pelos canais de tevê paga? Tente dar uma chegadinha na TV5Monde. Nesta terça, 26, às 20h25, a emissora mostra, no programa Estupefaciente!, com apresentação de Léa Salamé. A ideia, neste episódio intitulado Infância com arte, é mostrar a importância de se falar de arte para as crianças. Entre os temas abordados, Os filhos do cinema, O que vale a arte das crianças?, As crianças no museu.