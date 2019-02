Sem Intervalo: segunda parte da nona temporada de ‘The Walking Dead’ tem data de estreia

A segunda parte da nona temporada da série The Walking Dead estreia na noite do dia 10 para o dia 11, à 0h30, no Fox Premium 2, no FOX Channel e, ao mesmo tempo, no app da Fox.

ESTRANHA PROPOSTA

A Netflix produzirá uma nova série, que será a adaptação do best-seller A Noiva Fantasma, de Yangsze Choo. A história é passada no ano de 1893 e mostra a história da jovem Li Lan, que vive sem ter grandes perspectivas, principalmente por ser de uma família falida. No entanto, sua vida poderá tomar outro rumo caso aceite se casar com o herdeiro de uma família rica e poderosa. Só tem um inconveniente, seu noivo está morto.

HISTÓRIA POLÍTICA

Chega neste sábado, 2, à programação da HBO o aguardado longa Brexit, sobre os bastidores do plebiscito que definiu a saída do Reino Unido da União Europeia, fato que tem abalado a política europeia e mundial. O longa, que será exibido às 22h, e também poderá ser visto na HBO GO, é protagonizado por Benedict Cumberbatch.

MAR ADENTRO

Em todos os sábados de fevereiro, começando neste, às 21h25, o canal Animal Planet exibirá a edição 2019 do Especial o Mar não Está para Peixe. Ao todo serão 16 atrações, sendo exibidas quatro por noite, com tudo sobre tubarões, como expedições, pesquisa e investigação de relatos que apontam para espécies e hábitos ainda desconhecidos. O primeiro episódio é O Mistério do Grande Tubarão Branco, um documentário que pesquisa se quanto maior a profundidade, maiores também são os tubarões. Então, uma equipe de especialistas vai até a ilha de Guadalupe, México, local onde gigantescos tubarões brancos foram observados.

ÉRAMOS JOVENS

Estreia no dia 11 de fevereiro, às 22h20, no Curta!, o documentário Som, Sol e Surf Saquarema. Produzido com exclusividade para o canal, longa retrata o lendário festival, que foi organizado por Nelson Motta. Realizado durante três dias, em 1976, na praia de Saquarema, contou com diverso músicos brasileiros, como Rita Lee, Ângela Rô Rô, Raul Seixas, Jards Macalé, Made in Brazil. Além de reunir um grande público jovem. Todo o evento foi documentado e inclui depoimentos do público e dos artistas. O material ficou guardado, mas foi esquecido, por mais de 39 anos, e agora poderá ser visto com imagem e som restaurados.

MÚSICA DA ALMA

O programa Segue o Som, que será exibido neste sábado, às 15h, na TV Brasil, tem como convidado o cantor e compositor gaúcho Filipe Catto (foto), que conversa com o apresentador Mariano Marovatto sobre sua trajetória artística, revelando quais são as suas referências musicais. Mas ele vai mostrar a voz também, interpretando canções como Dias e Noites, Do Fundo do Coração e Saga.