Sem Intervalo: nova série do Porta dos Fundos questiona o real sentido de ser homem

O grupo de humor Porta dos Fundos vai estrear a série Homens no dia 18 de março, às 22h, no canal Comedy Central. Na história, quatro amigos imaturos se questionam e procuram respostas para o que é realmente ser homem. No elenco, Fabio Porchat, Gabriel Godoy, Raphael Logam e Gabriel Louchard. A direção é de Johnny Araújo e conta ainda com a participação de Lorena Comparato, Gisele Fróes, Gisele Itié, Miá Mello e Cintia Rosa.

UMA ANTI-HEROÍNA

Conhecida no Brasil por seu personagem Kate Beckett na série policial e romântica Castle, a atriz Stana Katic assumiu como protagonista no seriado Absentia, que terá a estreia de sua segunda temporada no dia 1º de abril, às 22h55, no canal AXN. A atriz canadense interpreta Emily, vive, que nesta nova quer reconstruir sua relação com o filho, o que será bem complicado, pois tem de tentar superar os traumas que carrega, afinal, ela é uma sobrevivente a anos de tortura física e mental.

INICIATIVAS SOCIAIS

Com o objetivo de aumentar a visibilidade para ações de responsabilidade social, Marcas & Cidadania, a nova websérie do Cultura Digital, apresenta o que reconhecidas empresas vêm promovendo para se aproximarem não só de seus consumidores, mas principalmente das pessoas que constroem o Brasil. A estreia está marcada para 19 de março, com apresentação do jornalista João Faria, mas tem início de gravações nesta quinta, 21h.

TERCEIRO SINAL

Os interessados em participar do programa Cultura, o Musical, têm somente até esta quarta, 20, para se inscreverem. O reality show da TV Cultura, que estreia em 7 de abril, está selecionando candidatos com até 28 anos. Os candidatos devem mandar currículo, foto e vídeo cantando para omusical@tvcultura.com.br.

PALCO PRINCIPAL

Essa dica é para fãs da cantora e compositora inglesa Adele. É que o Canal Bis programou para esta quarta-feira, 20, às 21h, o show Adele Live at The Royal Albert Hall, realizado em 2011.

BONS NÚMEROS

O capítulo de segunda, 18, da novela Verão 90 registrou recorde de audiência. Em São Paulo, alcançou 27 pontos de audiência e 40% de participação. No Rio de Janeiro, marcou 31 pontos de audiência e 43% de participação.

NA VIDA E NA ARTE

O canal é francês, mas não se preocupe, as legendas são em português. Então, que tal conferir nesta quarta, 20, às 12h55, no TV5Monde, o documentário inédito Jeanne Moreau, Transgressora. Dirigida por Virginie Linhart, a biografia da atriz francesa Jeanne Moreau, que morreu em 2017, e que era uma mulher transgressora, apaixonada e anticonvencional.

EM STREAMING

O Globoplay exibirá, ainda este ano, a série Pretty Little Liars: The Perfectionists, baseada na obra de Sara Shepard e protagonizada por Sasha Pieterse. Atriz volta a interpretar Alison DiLaurentis, em história em torno de uma morte que altera a rotina da cidade Beacon Heights.