Sem Intervalo: Laerte faz sua estreia como atriz na série ‘Feras’, da MTV

Não satisfeita em ser uma das cartunistas mais populares do Brasil e apresentar um programa só seu, Laerte Coutinho agora parte para uma nova área, talvez em decorrência de sua trajetória profissional. Ela surge como atriz da série Feras, criada e dirigida por Teodoro Poppovic, que estreia nesta segunda, às 22h, na MTV. E ela estreia interpretando uma psicanalista, a Paula Ivone, que atenderá a jovem Mari Maia, interpretada por Camila Márdila.

Questionada sobre como se deu essa evolução em sua carreira, se estava já planejado, ela afirma que foi inesperado. “Se você se refere à minha atividade como atriz, ela não faz parte de “evolução”, não… É mais um acidente. O Teo Poppovic me convidou. Eu esperneei um pouco e acabei topando, mas o espírito é de aventura. Continuo nos quadrinhos, que é meu picadeiro”, afirma enfaticamente

Por ser estreia como atriz, ela conta o que a ajudou a encarar essa história. “O que ajudou mesmo foi a orientação do Teo e o apoio da Camila, que é uma pessoa que alia densidade e singeleza. Senti um grande apoio da parte dela nas cenas que gravamos”, explica. Mas será que Laerte vai seguir essa carreira? “Não, só se eu ficar doida de vez…”, responde. Ela reserva ainda outra novidade. “Tenho uma ‘historiona’ para terminar, acho que no fim do ano ou ano que vem”.

**

NOME DE PESO

O Canal Brasil apresenta, a partir desta segunda-feira, às 16h30, a série documental Dossiê Chatô – O Rei do Brasil. Dirigido por Walter Lima Jr., a atração é composta por sete episódios, que mostram, de forma cronológica, a vida de Assis Chateaubriand. A narração é de Lima Duarte.

**

DEBATENDO O FUTURO

O programa Roda Viva desta segunda, 4, vai debater a reforma da Previdência. Atração é apresentada por Ricardo Lessa, com desenhos do cartunista Paulo Caruso. Vai ao ar às 22h, na TV Cultura e no aplicativo Cultura Digital.

**

FÃS AGRADECEM

A série Sex Education foi renovada para a segunda, informou a Netflix. A empresa de streaming, que dificilmente divulga dados de audiência, divulgou que a produção atingiu a marca de 40 milhões de espectadores. Criado por Laurie Nunn, conta a história do adolescente Otis (Asa Butterfield), filho de uma terapeuta sexual (Gillian Anderson), que começa a atender colegas de escola.