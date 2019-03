Sem Intervalo: Idris Elba vira uma babá desajeitada na nova série ‘Se Joga, Charlie’

Idris Elba chega com uma nova série, Se Joga, Charlie. Nela, ele vive um DJ que tenta fazer sucesso. Sem dinheiro, terá de topar ser babá da rebelde Gabby (Frankie Hervey), filha de um amigo. Estreia dia 15, na Netflix.

ANIMANDO SEGUIDORES

Any Malu, primeira youtuber brasileira de animação, criada pela produtora Combo Estúdio, vai estrear no Cartoon Network, no dia 16. No primeiro dia, apresentação de um compilado de episódios que fizeram sucesso na internet. De acordo com a emissora, futuramente, ela ainda terá seu próprio programa/show no canal, com conteúdo inédito. Any Malu já soma mais de 2 milhões de inscritos e 143 milhões de visualizações em seu canal no YouTube, se aproximando tanto do público infantil quanto adulto.

SAGRADO E PROFANO

Entrou há pouco tempo no catálogo do Now, o filme Entrevista com Deus. Dirigido por Perry Lang, conta a história do jornalista Paul Asher, que está em um momento de reflexão e questionamentos, isso após cobrir a guerra no Afeganistão. Ele retorna para casa, mas sua experiência resultou efeitos que o atormentam e, para complicar, tem de lidar com um casamento fracassado e sua fé oscilante. Perdido em seus sentimentos, Paul direciona suas forças em entrevistar um homem misterioso, que diz ser Deus.

SALTO ALTO

Será realizado neste sábado, 9, às 22h, o Miss Brasil Be Emotion, transmitido pela Band direto do centro de exposições São Paulo Expo, onde serão avaliadas as candidatas dos 27 Estados. A apresentação será de Cássio Reis, que terá ao seu lado as últimas quatro representantes brasileiras no concurso, Marthina Brandt (2015), Raissa Santana (2016), Monalysa Alcântara (2017) e Mayra Dias (2018).

PAPO DE CINEMA

O Canal Brasil apresenta neste sábado, 9, às 17h30, mais uma edição do Cinejornal, com a presença do ator Alexandre Nero, que será entrevistado por Kiko Mollica. O tema principal da conversa é a estreia do filme Albatroz, dirigido por Daniel Augusto. O suspense gira em torno de um fotógrafo, que se envolve em uma polêmica.

BELOS E FAMINTOS

O mês de março, no Animal Planet, é dos felinos. Neste sábado, 9, o episódio é Leopardos Pescadores: Luta pela Vida, que segue uma fêmea e seus filhotes, lutando para sobreviver nos campos do Botswana, onde a competição por comida é acirrada, o que com que leopardos aprendam a pescar. O registro visual foi feito pelo cinegrafista Brad Bestelink.

MARCOU UMA ÉPOCA

As redes sociais ficaram agitadas esta semana com notícia de uma nova temporada da série Mad About You, sucesso nos anos 1990. Para deleite dos fãs, os atores Helen Hunt e Paul Reiser voltarão a viver aquele casal que encantou uma geração, agora, 20 anos depois.