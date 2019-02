Sem Intervalo: Globo vai exibir o primeiro episódio de ‘The Handmaid’s Tale’

O primeiro episódio da premiada série The Handmaid’s Tale – O Conto da Aia, vencedora de cinco categorias do Emmy 2017 e de duas do Globo de Ouro 2018, será exibido pela Globo, na íntegra e sem intervalo, nesta terça-feira, dia 12, no Cine Globoplay, após o Jornal da Globo. Baseada na obra de Margaret Atwood, conta a história de Offred (Elisabeth Moss), que vive em Gilead, uma sociedade totalitária e fundamentalista onde as mulheres são tratadas como propriedade do Estado e obrigadas a gerar as crianças que repovoarão o território. A primeira temporada completa de The Handmaid’s Tale está disponível para assinantes do Globoplay.

COMO ANTIGAMENTE

Vai ao ar nesta segunda, na TV Brasil, a série infantil Tá na Hora de Brincar, que mostra diversas brincadeiras de rua tradicionais. Realizado pela Framme Produções, do Piauí, trata-se de um programa para os adultos matarem saudade da infância e para as crianças que não conhecem certos tipos de brincadeiras saberem como seus pais, avós, brincavam. Entre essas diversões, amarelinha, esconde-esconde, pega-pega, cabra-cega, cabo de guerra, mímica e morto-vivo. Produção vai ao ar diariamente, de segunda a sexta, às 10h20, 10h50, 13h20, 14h35. Direção de Alexandre Mello com música original de José Quaresma e André Melo, interpretada por Ezequiel Veloso e Gil Oliveira.

MÚSICA E JUVENTUDE

O Canal Curta! exibe nesta segunda-feira, às 22h10, dentro da série Segunda da Música, o documentário Som, Sol & Surf, com direção de Helio Pitanga. Obra retrata o show de rock realizado em 1976, na praia de Saquarema e organizado por Nelson Motta e que teve apresentações de artistas como Rita Lee, Raul Seixas e Ângela Rô.

DIVERSÃO DE OUTRO PLANETA

A turma do Floogals retorna nesta segunda, 11, às 8h da manhã, ao Discovery Kids. Nesta nova temporada, a criançadinha poderá se divertir novamente com as aventuras desses pequenos alienígenas cientistas, que querem descobrir o que há na Terra. Para isso, se disfarçam de brinquedos.

DONA DO PEDAÇO

A nova temporada da série Rainha do Sul chega ao canal TNT Séries na quinta-feira, 14, às 23h15. Com direção de Eduardo Sanchez, traz no elenco a brasileira Alice Braga, que divide cena com Veronica Falcon e Peter Gabiot. Produção conta a história de uma mulher e sua trajetória para se tornar a rainha de um cartel de drogas. Nesta nova fase, ela segue sozinha, mas continua determinada a construir um império para si mesma.

NO RINGUE

O lutador Rafael dos Anjos, destaque no UFC, conta histórias de sua vida no programa Nascidos para o Combate, que vai ao ar nesta segunda, 11, às 20h, no Canal Combate.