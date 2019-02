Sem Intervalo: Gabriel Leone cai em pegadinha e vai parar na cadeia, no humorístico ‘Tá no Ar’

Gabriel Leone fará participação especial no programa Tá no Ar desta terça, 19, que vai ao ar após o BBB-19. O ator cairá em uma pegadinha dentro do Domingo Pesado, e acaba dentro de uma penitenciária. Fora isso, a trupe de humoristas preparou paródias, como cenas de ação em Quiropatas do Caribe, tem ainda as fofuras no TVTubbies, além de histórias divertidas no DDA: Detetives com Déficit de Atenção. O humorístico está em sua última temporada.

VIDA ATRAPALHADA

No dia 3 de março, domingo de carnaval, às 23h, o Universal TV começa a exibir a segunda temporada da comédia Amigo de Aluguel, série produzida pela O2 Filmes. Serão cinco episódios, com Fred (Felipe Abib) tendo de assumir papéis ainda mais exóticos para resolver os problemas de seus clientes, além de fazer de tudo para se reaproximar do filho Ivan (Enzo Barone) e se reaproximar do amigo Jun Ho (Thiago Amaral).

HERÓIS DEMITIDOS

Após cancelar as séries Demolidor, Punho de Ferro e Luke Cage, a Netflix anunciou que não dará prosseguimento a O Justiceiro e Jessica Jones. Apesar de cancelada, a terceira temporada de Jessica Jones, que já foi filmada, será exibida. E assim a plataforma vai acabando com o mundo Marvel em seu catálogo.

MAIS UM DEGRAU

A estreia de Maju Coutinho na bancada do Jornal Nacional, sábado, na Globo, teve bons resultados na audiência, chegando a marcar 29 pontos em São Paulo e 28, no Rio. Além disso, esse novo degrau conquistado pela jornalista, fez com que seu nome aparecesse por mais de 4 horas nos TTs Mundo. O termo Maju Coutinho Jornal Nacional teve mais de 100 mil pesquisas no Google.

CONVERSA DIRETA

Estreia em junho, no Canal Brasil, a série TransMissão, feita em 26 episódios e dirigida por Claudia Priscilla e Kiko Goifman. As apresentadoras são as mulheres trans cantoras Linn da Quebrada e Jup do Bairro. A ideia do programa surgiu a partir do longa Bixa Travesty, da mesma dupla de diretores, e terá convidados para debater temas provocativos. Entre os convidados, Antônio Pitanga, Vampeta, Laerte Coutinho, Rita Cadillac, Mc Carol, Letrux, Tom Zé.

CRIANDO CULTURA

Estreia em 19 de março, às 23h, no Canal Curta!, a série Onde Nascem as Ideias. Dirigida por Carolina Sá e produzida pela Samba Filmes, a nova atração mostra a reflexão de algumas artistas, de variados segmentos, sobre a escolha de seus projetos e como se deu o processo criativo.

MARÇO NOS CINEMAS

‘Chorar de Rir’. A repórter sem noção (Carol Portes) pergunta a JP Santana (Rafael Portugal) se ele tem medo de perder o prêmio de melhor comediante para Nilo Perequê (Leandro Hassum).