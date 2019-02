Sem Intervalo: Em ‘Dumplin’, Jennifer Aniston é uma ex-miss que tem uma filha plus size

Filme original da Netflix, Dumplin estreia nesta sexta, 8, e traz Jennifer Aniston como uma ex-miss, que um dia venceu um concurso de beleza, que vive em crise com a filha Willowdean (Danielle Macdonald), uma adolescente acima do peso. Pelo trailer já dá pra sentir o que rola nessa história, que mostra essa mãe dedicada ao mundo da beleza e que decide montar um concurso. E a filha, que obsessivamente canções de Dolly Parton, decide entrar na competição.

MÚSICA PARA CRIANÇA

Está estreando nesta sexta, 8, nas redes sociais e na plataforma PlayKids, a animação brasileira Dó-Ré Mundo, que tem por objetivo ajudar no desenvolvimento da criança, mas tendo a música como ponto principal, no intuito de despertar os sentidos dos pequenos. Disponível em três idiomas, traz histórias direcionadas ao público infantil, entre 1 e 5 anos, com temas como amizade, família, sentimentos, musicalidade. Atração apresenta seis personagens principais, Flautina (flauta), Mike (microfone), Gui (guitarra), Drum (bateria), Bob Tecla (teclado) e o Baixião (contrabaixo).

SÉRIE PREMIADA

Série nova na Globoplay, a comédia britânica Detectorists, produzida originalmente para a BBC4, mostra os amigos Andy (Mackenzie Crook) e Lance (Toby Jones) que vivem na pequena cidade de Danebury e costumam passar o tempo investigando o solo com um detector de metal, esperando, um dia, superar o tédio e encontrar uma fortuna. Premiada pelo Bafta, produção tem três temporadas disponíveis na plataforma de streaming.

NOVO VISUAL

O Animal Planet surgirá nesta sexta, 8, com uma nova identidade visual. Trata-se de um novo logo, que mostra a silhueta de um elefante saltando. É simples, preciso, e deixa de lado a cor verde, que agora é substituída pelo azul-celeste, com letras minúsculas mais arredondadas e o elefante, que já foi usado na época do lançamento do canal, volta em um formato de desenho mais plano.

MAISA TERÁ PROGRAMA PRA CHAMAR DE SEU

O SBT anunciou esta semana que está produzindo um programa para a atriz e apresentadora Maisa Silva (foto). Intitulada Maisera, atração tem estreia programada para março. Sucesso desde criança na tela da TV, Maisa agora é uma influenciadora digital, com um público fiel e cada vez maior, que a acompanha em suas redes socais e ganha a chance de ter seu próprio talk-show semanal.

BOAS LEMBRANÇAS

O diretor Hector Babenco ganha homenagem da Spcine, que preparou duas programações especiais, no cinema e no streaming. A primeira será a exibição de cópia restaurada de Pixote – A Lei do Mais Fraco (1981), que ocupará sete salas do Circuito Spcine, iniciando neste sábado, 9, no CCSP. E, no streaming da empresa, estarão disponíveis sete obras do diretor, que morreu em 2016. Que são, O Rei da Noite (1975), Lúcio Flávio, o Passageiro da Agonia (1977), O Beijo da Mulher Aranha (1985), Brincando nos Campos do Senhor (1990), Coração Iluminado (1998), Carandiru (2003) e O Passado (2007).