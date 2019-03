Sem Intervalo: Documentário sobre Vinicius de Moraes é atração do Canal Curta!

NOSSO POETINHA

O canal Curta! exibe, nesta segunda, 4, às 21h35, o documentário Vinicius. Trata-se de um retrato da vida do poeta e compositor Vinicius de Moraes, mostrado por meio de seus casamentos, amores, amizades e obra e tendo como ponto de partida a montagem de um show. Autor de mais de 400 poesias e de aproximadamente 400 letras de música, Vinicius tem sua vida contada com imagens de arquivo, entrevistas e interpretações de suas composições. A direção é de Miguel Faria Jr. Haverá reexibição na terça, 5, à 1h35, e na quarta, 6, às 9h35.

OBJETO DE DESEJO

Novos episódios da série O Louco Por Carros começam a ser exibidos nesta segunda, às 21h30, no History. Em sua sétima temporada, programa mostra o trabalho de Danny Koker, conhecido como Conde, e que é tido como uma lenda viva de Las Vegas. Ele compra, restaura e personaliza carros clássicos e motocicletas que fizeram história, fazendo tudo para conseguir os modelos raros de carros, onde quer que estejam. No primeiro episódio, intitulado Cadillac Heavy Metal, Conde terá um projeto pessoal, enquanto seu grupo trabalha em um Corvette dos anos 1980.

PARA INSPIRAR A VIDA

Para homenagear o Mês da Mulher, o Lifetime estreia a produção O Álbum das Mulheres Incríveis, que busca inspirar mulheres de todas as idades. Com estreia marcada para esta segunda, 4, às 22h20, o programa tem formato de cápsulas, feito em 16 episódios, com cinco minutos cada. De forma teatral, com pitada de bom humor, são apresentadas personagens como Amelia Earhart, Cleópatra, Malala Yousafzai, Frida Khalo, Maya Angelou, J.K. Rowling, Beyoncé e a jogadora Marta. Criação e direção de Natalia Milano.

ROCK NA VEIA

Nem todo brasileiro é amante de carnaval e, pensando nisso, o Bis preparou uma programação dedicado ao público que curte rock e heavy metal. Assim, nesta segunda, 4, e terça, 5, das 17h às 23h, o canal vai exibir shows de grandes nomes como Jimi Hendrix, Green Day, Black Sabbath, Pearl Jam, Iron Maiden, Guns N’ Roses e uma apresentação inédita do Foo Fighters, realizada em 2017, na Grécia.

PARA OS FOLIÕES

Assim que a apuração das escolas de samba terminar, o público poderá conferir, no GloboPlay, os desfiles das campeãs de São Paulo e do Rio. Será uma chance de ver e rever na íntegra as seis agremiações de cada estado. Na terça, 5, sai o resultado do carnaval paulista, e, na quarta, do carioca.

GRAVANDO!

Marcos Palmeira gravou cenas de A Dona do Pedaço, no Rio Grande do Sul. Próxima novela das 9h, da Globo, é de autoria de Walcyr Carrasco, e conta com direção artística de Amora Mautner.