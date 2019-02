Sem Intervalo: ‘Cine Terror’ invade a madrugada do Canal Brasil

MADRUGADA MACABRA

Prepare-se, pois, a partir dessa sexta, à 0h15, o Canal Brasil apresenta a mostra Cine Terror, com reprise na madrugada de domingo para segunda, às 2h. E o primeiro título a ser exibido é o clássico À Meia-Noite Levarei Sua Alma (1964), de José Mojica Marins (foto). Dia 8, é a vez de As Boas Maneiras (2018), de Juliana Rojas e Marco Dutra, dia 15, Vampiro 40º (2016), de Marcelo Santiago, e dia 22, Bellini e o Demônio (2010), de Marcelo Galvão.

GRANDE ESTILO

A cartunista Laerte agora vai mostrar uma nova faceta. Ela estreia como atriz em dois episódios da série Feras, que serão exibidos em sequência, na segunda-feira, 4, às 22h, na MTV. Terminada a apresentação no canal, o MTV Play liberará os capítulos e mais o episódio seguinte. Laerte vai interpretar a psicanalista Paula Ivone, que atende em seu consultório a jovem Mari Maia (Camila Márdila). A direção é de Teodoro Poppovic.

FIQUE DE OLHO

A TV Cultura vai estrear, na primeira quinzena de abril, o reality show Cultura – O Musical, que revelará novos talentos do teatro musical brasileiro. Para isso, a partir de sábado, 2, abre as inscrições para atores e atrizes, com até 25 anos, que tenham interesse nesse universo. Candidatos têm até 20 de fevereiro para se inscrever pelo e-mail omusical@tvcultura.com.br, com currículo, foto e link com vídeo do candidato cantando.

TENTANDO MELHORAR O VISUAL

A quinta temporada de Botched vai estrear dia 7, às 22h, no E! Entertainment. Série que mostra as transformações impressionantes e incomuns, feitas pelos cirurgiões Terry Dubrow e Paul Nassif.

GRANDE ELENCO

A Netflix anunciou o elenco da série original Irmandade, um suspense dramático, composto de oito episódios em sua primeira temporada. No elenco, nomes como Naruna Costa, que vai interpreta a dedicada advogada Cristina Ferreira, Seu Jorge, que será Edson, seu irmão mais velho, Hermila Guedes, que será mulher de Edson, e Lee Taylor, detento afiliado a tal irmandade. A série foi criada por Pedro Morelli, que divide a direção com Gustavo Bonafé e Aly Muritiba.

REPERTÓRIO VARIADO

O canal Mulstishow exibe ao vivo o festival Planeta Atlântida, direto do Rio Grande do Sul, nesta sexta-feira, a partir de 19h20, e no sábado, a partir de 19h. O público poderá conferir também pelo Multishow Play, shows de nomes como Armandinho, Ferrugem, Anitta, Pitty, Clean Bandit, Capital Inicial, Thiaguinho e Atitude 67.

CONVIDADO ESPECIAL

O youtuber Christian Figueiredo gravou participação em Malhação – Vidas Brasileiras, que vai ao ar semana que vem. Na foto, o diretor Caeteno Caruso comanda a gravação da cena em que Gutuber (Christian) faz um show e conta a sua história de vida, comovendo os alunos da escola Sapiência que estão na plateia.