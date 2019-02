Sem Intervalo: chegou a hora de conferir a série ‘The Umbrella Academy’, que estreia na Netflix

A aguardada série The Umbrella Academy chega nesta sexta, 15, à Netflix. Produção é baseada nas HQs de Gerard Way (da banda My Chemical Romance), ilustradas pelo brasileiro Gabriel Bá, que traz uma turma de super-heróis jovens.

A trama começa contando a história dessas sete crianças com super poderes, que tem início em 1989, quando algo bem estranho ocorre. É nessa data que 43 crianças nascem simultaneamente em diferentes partes do mundo, sendo filhos de mulheres que não estavam grávidas até o dia anterior. E desse total, serão essas sete adotadas por um homem rico, que irá treiná-las para o combate ao crime.

Melhor não contar mais, agora é conferir a série, que tem dez episódios.

A VEZ DA MALDADE

Em toda trama, seja na TV ou no cinema, a torcida maior é sempre para a mocinha. Mas o que dá o tempero melhor são as malvadas vilãs. Pensando no valor dessas personagens, o Canal Viva estreia em abril a série As Vilãs que Amamos. Em cada episódio, estará no foco uma atriz brasileira, que tenha dado vida a uma dessas queridas vilãs das nossa teledramaturgia, comentando a importância das antagonistas e o processo para a criação das personagens. Entre as convidadas, Eva Wilma, Fernanda Montenegro, Susana Vieira, Glória Menezes, Adriana Esteves, Lília Cabral, Claudia Abreu, Joana Fomm.

ROLA NA REDE

Incansável, a atriz Ingrid Guimarães já está com novo projeto engatilhado. Em processo de gravações, ela encabeça o programa Tem Wifi?, que deve estrear em junho, no GNT. Ao todo serão oito episódios, em que ela procura entender como as pessoas usam aplicativos e tecnologias, independente do círculo social. Ela conversa também com outros artistas, influenciadores e especialistas em inclusão digital e etiqueta na internet. Entre os convidados, Luísa Sonza, Caio Braz, Preta Gil, Fernanda Gentil, Fernanda Souza, Gretchen, Jout Jout. O público poderá contribuir enviando vídeos por WhatsApp. Para saber como participar, é só acompanhar a @ingridguimaraesoficial e o @gnt no Instagram.

HISTÓRIA ESCRITA

Ainda em fase de pesquisa e produção, documentário O Gráfico Amador pretende contar como um grupo de amigos do Recife, isso nos anos 1950, decidiu confeccionar seus próprios livros. Eles decidiram comprar impressoras manuais e tipos, conseguindo assim imprimir as obras. Integravam o grupo de fundadores da empresa, Aloísio Magalhães, Orlando da Costa Ferreira, José Laurênio de Melo e Gastão de Holanda, todos já falecidos. Filme será produzido pela Luni Áudio e Vídeo com exclusividade para o Canal Curta! e, além de retratar a cena cultural da época, também abordará a juventude recifense de artistas que viriam a ser conhecidos nacionalmente como Ariano Suassuna, Aloísio Magalhães e João Cabral de Melo Neto.

DO BRONX A HOLLYWOOD

A MTV exibe nesta sexta, às 20h25, The Ride: J.Lo – Parte II. Documentário mostra a trajetória de Jennifer Lopez (foto), do Bronx até Hollywood, de Jenny From The Block até Uma Nova Chance, seu 34º filme. Produção mostra como a atriz e cantora, que fará 50 anos em julho, construiu um império, tornando-se um ícone, uma referência tanto do cinema, moda, televisão e música.