Sem Intervalo: Canal Bis exibe show de David Bowie realizado em Dublin, em 2003

O Canal Bis exibe nesta quinta-feira, 14, às 21h, dentro do programa Palco Principal, Bowie Reality Tour, o show que o cantor e compositor inglês David Bowie realizou em Dublin, Irlanda, em 2003. A apresentação fez parte de A Reality Tour, e inclui canções como Heroes, Ziggy Stardust e Under Pressure.

RELAÇÕES PERIGOSAS

Entra na grade do Canal Brasil nesta quinta, 14, às 22h10, o filme Intimidade entre Estranhos, que tem no elenco Milhem Cortaz, Rafaela Mandelli e Gabriel Contente. Dirigido por José Alvarenga Jr., conta a história de uma improvável paixão de um jovem solitário por uma vizinha mais velha.

CAIU NA REDE

Until 18 – O Momento de Decisão, websérie que retrata o momento de decisão de artistas e atletas na escolha por profissões pouco convencionais, é atração da Red Bull TV. A produção mostra como personalidades de diversas áreas trocaram carreiras tradicionais pela conquista de um sonho. A youtuber Ellora Haonne, a rapper Tássia Reis, o ator Leandro Firmino e a grafiteira Mari Mats são alguns dos destaques que ilustram as histórias, contadas em nove episódios disponíveis on-line.

AUDIÊNCIA MUSICAL

A cantora Ariana Grande surge como destaque do mês de fevereiro no TVZ, com o clipe de Thank U, Next, que a fez conquistar a primeira posição do ranking. Ivete Sangalo e Claudia Leitte surgem em segundo lugar com Lambada, seguida pela banda Melim com o hit Ouvi Dizer. Ainda entre os nacionais, Ferrugem ocupa posição no ranking com a nova música, Chopp Garotinho, e Gustavo Mioto com Solteiro Não Trai. Entre os internacionais, destaque para Pedro Capó com Calma e Kodac Black com Zeze. O TVZ vai ao ar de segunda a sexta, com edições ao vivo nas segundas, terças e quartas, às 19h, no Multishow.

NOVA TEMPORADA

A terceira temporada de This Is Us chega ao Fox Premium em 25 de março, a partir das 22h. A estreia da série será em forma de maratona, com todos os episódios disponíveis da terceira temporada em sequência, no Fox Premium 1 e, simultaneamente no app da Fox. E, a partir das 20h de domingo, 24, haverá uma maratona de 42 horas, com todos os episódios da primeira e da segunda temporada.

TIPO EXPORTAÇÃO

A atriz Jacqueline Sato e o diretor Rodrigo Bernardo estarão nos próximos dias no San Luis Obispo International Film Festival, na Califórnia, representando o filme Talvez Uma História de Amor, que foi selecionado para o festival e será exibido nesta quinta, 14, e sexta, 15.

DETERMINAÇÃO

Em cena que vai ao ar na terça-feira, 19, de Malhação: Vidas Brasileiras, Amanda (Pally Siqueira), que é portadora de esclerose lateral amiotrófica, mostra sua luta para superar dificuldades e vai expor pinturas no colégio Sapiência.